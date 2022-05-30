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Французские СМИ рассказали о вывозе украинского зерна в Румынию - РИА Новости, 30.05.2022
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Французские СМИ рассказали о вывозе украинского зерна в Румынию
Французские СМИ рассказали о вывозе украинского зерна в Румынию - РИА Новости, 30.05.2022
Французские СМИ рассказали о вывозе украинского зерна в Румынию
Французская газета ouest france сообщает о ходе экспорта украинского зерна, которое в условиях блокады черноморских портов с большими трудностями вывозится... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:54
2022-05-30T16:54
в мире
евросоюз
румыния
украина
констанца
богдан ауреску
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Французская газета ouest france сообщает о ходе экспорта украинского зерна, которое в условиях блокады черноморских портов с большими трудностями вывозится через Румынию.Корреспондент газеты в Бухаресте со ссылкой на главу румынского МИД Богдана Ауреску сообщает, что по состоянию на конец мая из Украины в Румынию вывезено 240 тысяч тонн зерна. Всего же до конца августа Украина должна вывезти порядка 12 миллионов тонн зерна, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая, говорится в материале под названием "Румыния: перегруженный запасной выход для украинского зерна".Как отмечается, значительная часть украинского зерна прибывает по земле в румынский порт Констанца, трафик которого в первом квартале уже вырос на 10% по сравнению с рекордным 2021 годом. Администрация порта опасается, что максимальной мощности порта (100 миллионов тонн в год всех видов товаров, из которых зерновые раньше составляли 30%) будет недостаточно.Сам наземный маршрут осложняется проверками и очередями на пограничном пункте, поскольку Украина в отличии от Румынии не является членом ЕС, и проблемами железнодорожной транспортировки из-за разной ширины колеи, пишет издание.Чтобы не допустить перегруженности Констанцы было выделено 40 миллионов евро для восстановления 35 железнодорожных веток. Кроме того, в порту планируется построить 17 погрузочных площадок. Эти работы по углублению логистических мощностей должны начаться в июне.Ситуация осложняется тем, что предназначенный для экспорта румынский урожай также прибывает в Констанцу. При этом Румыния - второй по величине производитель пшеницы в ЕС после Франции – ожидает в этом году большой урожай.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
румыния
украина
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в мире, евросоюз, румыния, украина, констанца, богдан ауреску
16:54 30.05.2022
 
Французские СМИ рассказали о вывозе украинского зерна в Румынию

Французская Ouest France рассказала о трудностях вывоза украинского зерна через Румынию

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Французская газета ouest france сообщает о ходе экспорта украинского зерна, которое в условиях блокады черноморских портов с большими трудностями вывозится через Румынию.
Корреспондент газеты в Бухаресте со ссылкой на главу румынского МИД Богдана Ауреску сообщает, что по состоянию на конец мая из Украины в Румынию вывезено 240 тысяч тонн зерна. Всего же до конца августа Украина должна вывезти порядка 12 миллионов тонн зерна, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая, говорится в материале под названием "Румыния: перегруженный запасной выход для украинского зерна".
Как отмечается, значительная часть украинского зерна прибывает по земле в румынский порт Констанца, трафик которого в первом квартале уже вырос на 10% по сравнению с рекордным 2021 годом. Администрация порта опасается, что максимальной мощности порта (100 миллионов тонн в год всех видов товаров, из которых зерновые раньше составляли 30%) будет недостаточно.
Сам наземный маршрут осложняется проверками и очередями на пограничном пункте, поскольку Украина в отличии от Румынии не является членом ЕС, и проблемами железнодорожной транспортировки из-за разной ширины колеи, пишет издание.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом
Чтобы не допустить перегруженности Констанцы было выделено 40 миллионов евро для восстановления 35 железнодорожных веток. Кроме того, в порту планируется построить 17 погрузочных площадок. Эти работы по углублению логистических мощностей должны начаться в июне.
Ситуация осложняется тем, что предназначенный для экспорта румынский урожай также прибывает в Констанцу. При этом Румыния - второй по величине производитель пшеницы в ЕС после Франции – ожидает в этом году большой урожай.
 
В миреЕвросоюзРумынияУкраинаКонстанцаБогдан Ауреску
 
 
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