Французские СМИ рассказали о вывозе украинского зерна в Румынию
Французская Ouest France рассказала о трудностях вывоза украинского зерна через Румынию
Уборка пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Французская газета ouest france сообщает о ходе экспорта украинского зерна, которое в условиях блокады черноморских портов с большими трудностями вывозится через Румынию.
Корреспондент газеты в Бухаресте со ссылкой на главу румынского МИД Богдана Ауреску сообщает, что по состоянию на конец мая из Украины в Румынию вывезено 240 тысяч тонн зерна. Всего же до конца августа Украина должна вывезти порядка 12 миллионов тонн зерна, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая, говорится в материале под названием "Румыния: перегруженный запасной выход для украинского зерна".
Как отмечается, значительная часть украинского зерна прибывает по земле в румынский порт Констанца, трафик которого в первом квартале уже вырос на 10% по сравнению с рекордным 2021 годом. Администрация порта опасается, что максимальной мощности порта (100 миллионов тонн в год всех видов товаров, из которых зерновые раньше составляли 30%) будет недостаточно.
Сам наземный маршрут осложняется проверками и очередями на пограничном пункте, поскольку Украина в отличии от Румынии не является членом ЕС, и проблемами железнодорожной транспортировки из-за разной ширины колеи, пишет издание.
Чтобы не допустить перегруженности Констанцы было выделено 40 миллионов евро для восстановления 35 железнодорожных веток. Кроме того, в порту планируется построить 17 погрузочных площадок. Эти работы по углублению логистических мощностей должны начаться в июне.
Ситуация осложняется тем, что предназначенный для экспорта румынский урожай также прибывает в Констанцу. При этом Румыния - второй по величине производитель пшеницы в ЕС после Франции – ожидает в этом году большой урожай.