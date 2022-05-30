https://ria.ru/20220530/zavod-1791671937.html
Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве
Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве - РИА Новости, 30.05.2022
Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве
Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:57
2022-05-30T10:57
2022-05-30T12:01
специальная военная операция на украине
николаевская область
безопасность
россия
украина
николаев (украина)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.Кроме того, российские войска поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг. Удары также нанесли по 593 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и по 55 артиллерийским и минометным батареям на огневых позициях.Помимо этого, генерал-майор сообщил об уничтожении четырех установок реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склада боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаевская область, безопасность, россия, украина, николаев (украина), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:57 30.05.2022 (обновлено: 12:01 30.05.2022)
Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве
Минобороны России: ВС уничтожили более 15 танков при ударе по заводу "Океан" в Николаеве
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В результате артиллерийского удара по ангару на территории завода уничтожено пять артиллерийских орудий крупного калибра", — добавил он.
Кроме того, российские войска поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг. Удары также нанесли по 593 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и по 55 артиллерийским и минометным батареям на огневых позициях.
Помимо этого, генерал-майор сообщил об уничтожении четырех установок реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склада боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.