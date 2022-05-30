https://ria.ru/20220530/zavod-1791671937.html

Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве

Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве - РИА Новости, 30.05.2022

Российская армия нанесла удар по ангару завода "Океан" в Николаеве

Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:57

2022-05-30T10:57

2022-05-30T12:01

специальная военная операция на украине

николаевская область

безопасность

россия

украина

николаев (украина)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.Кроме того, российские войска поразили 62 пункта управления, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг. Удары также нанесли по 593 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и по 55 артиллерийским и минометным батареям на огневых позициях.Помимо этого, генерал-майор сообщил об уничтожении четырех установок реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склада боеприпасов в районе Новомихайловки ДНР. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николаевская область, безопасность, россия, украина, николаев (украина), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр