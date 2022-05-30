https://ria.ru/20220530/zakony-1791650862.html

Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в июне

Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в июне - РИА Новости, 30.05.2022

Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в июне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о законах, вступающих в силу в апреле. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:44

2022-05-30T09:44

2022-05-30T12:17

общество

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о законах, вступающих в силу в апреле.Прежде всего он обратил внимание на то, что с 1 июня на десять процентов проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — последнее, в свою очередь, позволит увеличить ряд пособий и выплат.Помимо этого, увеличится период выплаты пенсии по потере кормильца: гражданам, достигшим совершеннолетия и окончившим школу, но не поступившим в высшие или средние учебные заведения, продлят льготы до 1 сентября года, в котором они завершили обучение. Изменения коснутся и приема в вузы: в 2022 году правительство увеличит число бюджетных мест для студентов магистратуры.С 1 июня вступит в силу закон о единой системе публичной власти. "Устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для долгосрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта Российской Федерации официально будет называться или губернатором, или главой региона", — подчеркнул Володин.С восьмого числа следующего месяца россиян начнут информировать о возможности получить положенные им льготы и пособия. Необходимую информацию можно будет узнать благодаря Единой государственной системе социального обеспечения.Среди других изменений — ужесточение контроля оборота оружия, введение паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий и усиление ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах. Кроме того, вступит в силу закон, разрешающий лечить детей с тяжелыми заболеваниями препаратами офф-лейбл, то есть не утвержденными уполномоченными органами для применения по определенным показаниям. Это нововведение позволит использовать современные лекарства для борьбы с детской онкологией и гематологией.

https://ria.ru/20220525/vozrast-1790620568.html

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Станислав Ванд

общество, россия, вячеслав володин