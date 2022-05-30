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Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в июне
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в июне - РИА Новости, 30.05.2022
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в июне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о законах, вступающих в силу в апреле. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:44
2022-05-30T09:44
2022-05-30T12:17
общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем телеграм-канале о законах, вступающих в силу в апреле.Прежде всего он обратил внимание на то, что с 1 июня на десять процентов проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — последнее, в свою очередь, позволит увеличить ряд пособий и выплат.Помимо этого, увеличится период выплаты пенсии по потере кормильца: гражданам, достигшим совершеннолетия и окончившим школу, но не поступившим в высшие или средние учебные заведения, продлят льготы до 1 сентября года, в котором они завершили обучение. Изменения коснутся и приема в вузы: в 2022 году правительство увеличит число бюджетных мест для студентов магистратуры.С 1 июня вступит в силу закон о единой системе публичной власти. "Устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для долгосрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта Российской Федерации официально будет называться или губернатором, или главой региона", — подчеркнул Володин.С восьмого числа следующего месяца россиян начнут информировать о возможности получить положенные им льготы и пособия. Необходимую информацию можно будет узнать благодаря Единой государственной системе социального обеспечения.Среди других изменений — ужесточение контроля оборота оружия, введение паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий и усиление ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах. Кроме того, вступит в силу закон, разрешающий лечить детей с тяжелыми заболеваниями препаратами офф-лейбл, то есть не утвержденными уполномоченными органами для применения по определенным показаниям. Это нововведение позволит использовать современные лекарства для борьбы с детской онкологией и гематологией.
https://ria.ru/20220525/vozrast-1790620568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вячеслав володин
09:44 30.05.2022 (обновлено: 12:17 30.05.2022)
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в июне
Спикер Госдумы Володин: с 1 июня в России на 10% повысят пенсии неработающим пенсионерам
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал
в своем телеграм-канале о законах, вступающих в силу в апреле.
Прежде всего он обратил внимание на то, что с 1 июня на десять процентов проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров, а также минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум — последнее, в свою очередь, позволит увеличить ряд пособий и выплат.
Помимо этого, увеличится период выплаты пенсии по потере кормильца: гражданам, достигшим совершеннолетия и окончившим школу, но не поступившим в высшие или средние учебные заведения, продлят льготы до 1 сентября года, в котором они завершили обучение. Изменения коснутся и приема в вузы: в 2022 году правительство увеличит число бюджетных мест для студентов магистратуры.
С 1 июня вступит в силу закон о единой системе публичной власти. "Устанавливается пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для долгосрочного прекращения полномочий. Руководитель субъекта Российской Федерации официально будет называться или губернатором, или главой региона", — подчеркнул Володин.
С восьмого числа следующего месяца россиян начнут информировать о возможности получить положенные им льготы и пособия. Необходимую информацию можно будет узнать благодаря Единой государственной системе социального обеспечения.
Среди других изменений — ужесточение контроля оборота оружия, введение паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий и усиление ответственности за нарушение противопожарных правил в лесах. Кроме того, вступит в силу закон, разрешающий лечить детей с тяжелыми заболеваниями препаратами офф-лейбл, то есть не утвержденными уполномоченными органами для применения по определенным показаниям. Это нововведение позволит использовать современные лекарства для борьбы с детской онкологией и гематологией.