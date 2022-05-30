https://ria.ru/20220530/zakharchenko-1791734670.html

Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках

Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках - РИА Новости, 30.05.2022

Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках

Защита бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко обжаловала приговор суда по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:40

2022-05-30T13:40

2022-05-30T13:40

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дмитрий захарченко

дело полковника захарченко

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко обжаловала приговор суда по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба Захарченко Д.В.", - рассказал собеседник агентства.Пресненский суд Москвы в середине мая в совокупности с предыдущим приговором осудил Захарченко на 16 лет колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20210810/arest-1745234260.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий захарченко, дело полковника захарченко