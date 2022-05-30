Рейтинг@Mail.ru
Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/zakharchenko-1791734670.html
Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках
Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках - РИА Новости, 30.05.2022
Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках
Защита бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко обжаловала приговор суда по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:40
2022-05-30T13:40
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дмитрий захарченко
дело полковника захарченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/97/1555439764_0:260:2786:1827_1920x0_80_0_0_3c35b9fcdde50ac2b9c7e85f294ebb49.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко обжаловала приговор суда по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба Захарченко Д.В.", - рассказал собеседник агентства.Пресненский суд Москвы в середине мая в совокупности с предыдущим приговором осудил Захарченко на 16 лет колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
https://ria.ru/20210810/arest-1745234260.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/97/1555439764_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_d3dd9a96ecbfe5b8bbf836e3b7c9d756.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дмитрий захарченко, дело полковника захарченко
13:40 30.05.2022
 
Экс-полковник Захарченко обжаловал новый приговор по делу о взятках

Защита экс-полковника МВД Захарченко обжаловала новый приговор по делу о взятках

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Защита бывшего полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко обжаловала приговор суда по второму делу - о взятках на 1,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Пресненском суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба Захарченко Д.В.", - рассказал собеседник агентства.
Пресненский суд Москвы в середине мая в совокупности с предыдущим приговором осудил Захарченко на 16 лет колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 500 миллионов рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осужден на 12,5 лет колонии. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
Бывший начальник отдела управления К службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, во время оглашения приговора в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа 2021, 17:08
У подельников Черкалина арестовали виллу в Италии и 87 участков в России
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Дмитрий ЗахарченкоДело полковника Захарченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала