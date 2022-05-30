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Xiaomi покажет профессиональную версию фитнес-браслета Mi Band 7
Xiaomi покажет профессиональную версию фитнес-браслета Mi Band 7 - РИА Новости, 30.05.2022
Xiaomi покажет профессиональную версию фитнес-браслета Mi Band 7
В дополнение к недавно вышедшему фитнес-браслету Mi Band 7 компания Xiaomi может выпустить его версию с приставкой Pro. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:59
2022-05-30T16:59
2022-05-30T16:59
наука
технологии
gps
xiaomi inc
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В дополнение к недавно вышедшему фитнес-браслету Mi Band 7 компания Xiaomi может выпустить его версию с приставкой Pro. Об этом сообщает GSMArena.Упоминание о расширенном варианте появилось в китайской версии приложения Mi Door Lock, предназначенного для умного дома Xiaomi. Интересно, что информация о нем появилась одновременно с данными о будущем Xiaomi 12 Ultra — возможно, устройства покажут одновременно, во время июльской презентации.Предполагается, что Mi Band 7 Pro получит увеличенный экран, чип GPS (который скорее не означает поддержку навигации по браслеты) и увеличенный аккумулятор.Оригинальный Xiaomi Mi Band 7 получил новый 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей, площадь которого выросла на четверть. Фитнес-устройство поддерживает 120 спортивных режимов, а дисплей получил режим Always on Display.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, gps, xiaomi inc
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
В дополнение к недавно вышедшему фитнес-браслету Mi Band 7 компания Xiaomi может выпустить его версию с приставкой Pro. Об этом сообщает
GSMArena.
Упоминание о расширенном варианте появилось в китайской версии приложения Mi Door Lock, предназначенного для умного дома Xiaomi. Интересно, что информация о нем появилась одновременно с данными о будущем Xiaomi 12 Ultra — возможно, устройства покажут одновременно, во время июльской презентации.
Предполагается, что Mi Band 7 Pro получит увеличенный экран, чип GPS
(который скорее не означает поддержку навигации по браслеты) и увеличенный аккумулятор.
Оригинальный Xiaomi Mi Band 7 получил новый 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей, площадь которого выросла на четверть. Фитнес-устройство поддерживает 120 спортивных режимов, а дисплей получил режим Always on Display.