https://ria.ru/20220530/xiaomi-1791811582.html

Xiaomi покажет профессиональную версию фитнес-браслета Mi Band 7

Xiaomi покажет профессиональную версию фитнес-браслета Mi Band 7 - РИА Новости, 30.05.2022

Xiaomi покажет профессиональную версию фитнес-браслета Mi Band 7

В дополнение к недавно вышедшему фитнес-браслету Mi Band 7 компания Xiaomi может выпустить его версию с приставкой Pro. Об этом сообщает GSMArena. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T16:59

2022-05-30T16:59

2022-05-30T16:59

наука

технологии

gps

xiaomi inc

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В дополнение к недавно вышедшему фитнес-браслету Mi Band 7 компания Xiaomi может выпустить его версию с приставкой Pro. Об этом сообщает GSMArena.Упоминание о расширенном варианте появилось в китайской версии приложения Mi Door Lock, предназначенного для умного дома Xiaomi. Интересно, что информация о нем появилась одновременно с данными о будущем Xiaomi 12 Ultra — возможно, устройства покажут одновременно, во время июльской презентации.Предполагается, что Mi Band 7 Pro получит увеличенный экран, чип GPS (который скорее не означает поддержку навигации по браслеты) и увеличенный аккумулятор.Оригинальный Xiaomi Mi Band 7 получил новый 1,62-дюймовый AMOLED-дисплей, площадь которого выросла на четверть. Фитнес-устройство поддерживает 120 спортивных режимов, а дисплей получил режим Always on Display.

https://ria.ru/20211129/chasy-1760864633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, gps, xiaomi inc