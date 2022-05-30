https://ria.ru/20220530/vstrecha-1791698728.html
В графике Путина пока нет встречи со Слуцким
В графике Путина пока нет встречи со Слуцким - РИА Новости, 30.05.2022
В графике Путина пока нет встречи со Слуцким
Отдельная встреча президента России Владимира Путина с новым главой ЛДПР Слуцким в настоящий момент не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:14
2022-05-30T12:14
2022-05-30T12:14
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с новым главой ЛДПР Слуцким в настоящий момент не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Леонида Слуцкого выбрали новым лидером ЛДПР."Отдельная встреча в настоящий момент не планируется. Вы знаете, что серии встреч президент проводит регулярно, несколько раз в год. Недавно была, кстати, очередная серия встреч президента с главами фракций, относительно недавно. И опять же регулярно такая практика продолжится. Но пока в ближайшее время какой-то отдельной встречи не значится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент провести встречу с новым главой ЛДПР.Он также добавил, что не может сказать, будет ли такая встреча проведена до оглашения президентом послания Федеральному собранию.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), владимир путин
В графике Путина пока нет встречи со Слуцким
В графике президента Путина пока не планируется встреча с новым главой ЛДПР Слуцким
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с новым главой ЛДПР Слуцким в настоящий момент не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Леонида Слуцкого выбрали новым лидером ЛДПР
.
"Отдельная встреча в настоящий момент не планируется. Вы знаете, что серии встреч президент проводит регулярно, несколько раз в год. Недавно была, кстати, очередная серия встреч президента с главами фракций, относительно недавно. И опять же регулярно такая практика продолжится. Но пока в ближайшее время какой-то отдельной встречи не значится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент провести встречу с новым главой ЛДПР.
Он также добавил, что не может сказать, будет ли такая встреча проведена до оглашения президентом послания Федеральному собранию.