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В графике Путина пока нет встречи со Слуцким - РИА Новости, 30.05.2022
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В графике Путина пока нет встречи со Слуцким
В графике Путина пока нет встречи со Слуцким - РИА Новости, 30.05.2022
В графике Путина пока нет встречи со Слуцким
Отдельная встреча президента России Владимира Путина с новым главой ЛДПР Слуцким в настоящий момент не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:14
2022-05-30T12:14
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с новым главой ЛДПР Слуцким в настоящий момент не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее Леонида Слуцкого выбрали новым лидером ЛДПР."Отдельная встреча в настоящий момент не планируется. Вы знаете, что серии встреч президент проводит регулярно, несколько раз в год. Недавно была, кстати, очередная серия встреч президента с главами фракций, относительно недавно. И опять же регулярно такая практика продолжится. Но пока в ближайшее время какой-то отдельной встречи не значится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент провести встречу с новым главой ЛДПР.Он также добавил, что не может сказать, будет ли такая встреча проведена до оглашения президентом послания Федеральному собранию.
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик), владимир путин
12:14 30.05.2022
 
В графике Путина пока нет встречи со Слуцким

В графике президента Путина пока не планируется встреча с новым главой ЛДПР Слуцким

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Отдельная встреча президента России Владимира Путина с новым главой ЛДПР Слуцким в настоящий момент не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Леонида Слуцкого выбрали новым лидером ЛДПР.
"Отдельная встреча в настоящий момент не планируется. Вы знаете, что серии встреч президент проводит регулярно, несколько раз в год. Недавно была, кстати, очередная серия встреч президента с главами фракций, относительно недавно. И опять же регулярно такая практика продолжится. Но пока в ближайшее время какой-то отдельной встречи не значится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент провести встречу с новым главой ЛДПР.
Он также добавил, что не может сказать, будет ли такая встреча проведена до оглашения президентом послания Федеральному собранию.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Слуцкий ответил на вопрос об участии в президентских выборах
 
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