https://ria.ru/20220530/vpn-1791853453.html
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам - РИА Новости, 30.05.2022
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам
Общественная палата РФ обеспокоена вопросом использования VPN для доступа к запрещенным сайтам, это болезненная тема, заявил РИА Новости руководитель рабочей... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:56
2022-05-30T18:56
2022-05-30T18:56
общество
технологии
общественная палата рф
александр малькевич
vpn
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ обеспокоена вопросом использования VPN для доступа к запрещенным сайтам, это болезненная тема, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.По его словам, Роскомнадзор и Генпрокуратура проводят "блестящую" работу с иноагентами, но у ведомств "небольшое пространство для маневров", в частности, сложно наказать тех, кто находится за пределами России."Ограничение есть к сайтам, но, как мы понимаем, через VPN доступ любой желающий может (получить - ред.), и нет ответственности за доступ. Это тема болезненная", - сказал Малькевич. Он отметил, что большое количество региональных ОП разделяют обеспокоенность вопросом использования VPN. "Если нет наказания за запрещенное, то дальше реализуется технология "запретный плод сладок". И все. Поэтому мы поддерживаем полностью инициативу Дмитрия Анатольевича Медведева по ужесточению контроля за иноагентами", - заключил Малькевич.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, отметив, что на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность.
https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, общественная палата рф, александр малькевич, vpn
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам
Член ОП Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ обеспокоена вопросом использования VPN для доступа к запрещенным сайтам, это болезненная тема, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
По его словам, Роскомнадзор
и Генпрокуратура
проводят "блестящую" работу с иноагентами, но у ведомств "небольшое пространство для маневров", в частности, сложно наказать тех, кто находится за пределами России
.
"Ограничение есть к сайтам, но, как мы понимаем, через VPN доступ любой желающий может (получить - ред.), и нет ответственности за доступ. Это тема болезненная", - сказал Малькевич. Он отметил, что большое количество региональных ОП разделяют обеспокоенность вопросом использования VPN.
"Если нет наказания за запрещенное, то дальше реализуется технология "запретный плод сладок". И все. Поэтому мы поддерживаем полностью инициативу Дмитрия Анатольевича Медведева по ужесточению контроля за иноагентами", - заключил Малькевич.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
высказался за более строгую ответственность для иноагентов, отметив, что на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность.