Рейтинг@Mail.ru
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220530/vpn-1791853453.html
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам - РИА Новости, 30.05.2022
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам
Общественная палата РФ обеспокоена вопросом использования VPN для доступа к запрещенным сайтам, это болезненная тема, заявил РИА Новости руководитель рабочей... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:56
2022-05-30T18:56
общество
технологии
общественная палата рф
александр малькевич
vpn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/13/1532551303_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_ba53aee97c722ea18c3f2d51dda39782.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ обеспокоена вопросом использования VPN для доступа к запрещенным сайтам, это болезненная тема, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.По его словам, Роскомнадзор и Генпрокуратура проводят "блестящую" работу с иноагентами, но у ведомств "небольшое пространство для маневров", в частности, сложно наказать тех, кто находится за пределами России."Ограничение есть к сайтам, но, как мы понимаем, через VPN доступ любой желающий может (получить - ред.), и нет ответственности за доступ. Это тема болезненная", - сказал Малькевич. Он отметил, что большое количество региональных ОП разделяют обеспокоенность вопросом использования VPN. "Если нет наказания за запрещенное, то дальше реализуется технология "запретный плод сладок". И все. Поэтому мы поддерживаем полностью инициативу Дмитрия Анатольевича Медведева по ужесточению контроля за иноагентами", - заключил Малькевич.Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, отметив, что на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность.
https://ria.ru/20220504/instruktsii-1786709440.html
https://ria.ru/20220422/vpn-1784828383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153255/13/1532551303_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_fda528492970c6c17c8b550fd47c1f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, общественная палата рф, александр малькевич, vpn
18:56 30.05.2022
 
Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам

Член ОП Малькевич обеспокоился использованием VPN для доступа к запрещенным сайтам

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты Александр Малькевич
Член Общественной палаты Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Член Общественной палаты Александр Малькевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ обеспокоена вопросом использования VPN для доступа к запрещенным сайтам, это болезненная тема, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.
По его словам, Роскомнадзор и Генпрокуратура проводят "блестящую" работу с иноагентами, но у ведомств "небольшое пространство для маневров", в частности, сложно наказать тех, кто находится за пределами России.
Здание Нюь-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 06:38
СМИ: ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке для связи с разведкой США
"Ограничение есть к сайтам, но, как мы понимаем, через VPN доступ любой желающий может (получить - ред.), и нет ответственности за доступ. Это тема болезненная", - сказал Малькевич. Он отметил, что большое количество региональных ОП разделяют обеспокоенность вопросом использования VPN.
"Если нет наказания за запрещенное, то дальше реализуется технология "запретный плод сладок". И все. Поэтому мы поддерживаем полностью инициативу Дмитрия Анатольевича Медведева по ужесточению контроля за иноагентами", - заключил Малькевич.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался за более строгую ответственность для иноагентов, отметив, что на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность.
Адресная строка веб-браузера - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 02:27
На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN
 
ОбществоТехнологииОбщественная палата РФАлександр МалькевичVPN
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала