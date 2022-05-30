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Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/voyna-1791632062.html
Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины
Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины - РИА Новости, 30.05.2022
Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины
Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий ситуации на Украине, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T02:28
2022-05-30T02:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
киев
евросоюз
илья кива
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий ситуации на Украине, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Он указал, что вооруженные члены организованных преступных группировок из бывшей советской республики смогли попасть в ЕС под видом беженцев, а бесконтрольная раздача украинцам оружия, проведенная Киевом, еще больше усугубила ситуацию.Он также добавил, что из-за членов украинских преступных групп, попавших в Европу, страны ЕС ждет разгул наркоторговли, проституции и продажи оружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html
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в мире, украина, европа, киев, евросоюз, илья кива
02:28 30.05.2022
 
Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины

Экс-депутат Рады Кива: Европу ждут кровавые войны из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий ситуации на Украине, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.
Он указал, что вооруженные члены организованных преступных группировок из бывшей советской республики смогли попасть в ЕС под видом беженцев, а бесконтрольная раздача украинцам оружия, проведенная Киевом, еще больше усугубила ситуацию.
"Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки и сирийцы получили новых конкурентов", — написал Кива.
Он также добавил, что из-за членов украинских преступных групп, попавших в Европу, страны ЕС ждет разгул наркоторговли, проституции и продажи оружия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Женщина на митинге в Тулузе, Франция - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:00
…И украинизация всей Европы!
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаКиевЕвросоюзИлья Кива
 
 
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