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Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины
Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины - РИА Новости, 30.05.2022
Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины
Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий ситуации на Украине, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T02:28
2022-05-30T02:28
2022-05-30T02:28
специальная военная операция на украине
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илья кива
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Европа столкнется с кровавыми уличными боями из-за последствий ситуации на Украине, заявил в Telegram экс-депутат Рады Илья Кива.Он указал, что вооруженные члены организованных преступных группировок из бывшей советской республики смогли попасть в ЕС под видом беженцев, а бесконтрольная раздача украинцам оружия, проведенная Киевом, еще больше усугубила ситуацию.Он также добавил, что из-за членов украинских преступных групп, попавших в Европу, страны ЕС ждет разгул наркоторговли, проституции и продажи оружия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, европа, киев, евросоюз, илья кива
Экс-депутат Рады предрек кровавые войны в Европе из-за Украины
Экс-депутат Рады Кива: Европу ждут кровавые войны из-за ситуации на Украине