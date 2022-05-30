https://ria.ru/20220530/virazh-1791486772.html

Экономист предупредил о странном вираже курса рубля

Экономист предупредил о странном вираже курса рубля - РИА Новости, 30.05.2022

Экономист предупредил о странном вираже курса рубля

Неожиданная реакция валютного рынка на решение ЦБ по ставке удивила многих: буквально за два дня курс доллара вырос с 56 до 65 рублей. При этом рынок... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T02:15

2022-05-30T02:15

2022-05-30T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

рубль

центральный банк рф (цб рф)

доллар

открытие (банк)

открытие research

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Неожиданная реакция валютного рынка на решение ЦБ по ставке удивила многих: буквально за два дня курс доллара вырос с 56 до 65 рублей. При этом рынок закладывался на десятипроцентное снижение, о чем говорят значения доходности трехмесячных свопов на ключевую ставку, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие” Максим Петроневич.По его словам, у игроков давно было желание ее приобрести, но они ждали выгодного курса.На этой неделе рубль вернется к укреплению на фоне по-прежнему положительного сальдо торгового баланса и высоких цен на энергоресурсы. Его повторное укрепление до 62 рублей за доллар весьма вероятно, но достигнутые неделей ранее минимумы рынок не обновит, полагает экономист.К завершению 2022 года все так же велики шансы на ослабление рубля до уровня 70-80 за доллар, если объем экспортной выручки начнет снижаться, а импорт восстанавливаться, предположил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220528/rubl-1791400181.html

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экономика, россия, рубль, центральный банк рф (цб рф), доллар, открытие (банк), открытие research, максим петроневич