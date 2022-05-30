Экономист предупредил о странном вираже курса рубля
Экономист Петроневич: рубль ждет укрепление из-за положительного сальдо торгового баланса
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Неожиданная реакция валютного рынка на решение ЦБ по ставке удивила многих: буквально за два дня курс доллара вырос с 56 до 65 рублей. При этом рынок закладывался на десятипроцентное снижение, о чем говорят значения доходности трехмесячных свопов на ключевую ставку, рассказал агентству “Прайм” старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие” Максим Петроневич.
“Учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами — на 50-80 процентов больше, чем в среду и в три раза больше, чем в предыдущий четверг — происходящее я связываю с отложенным спросом на валюту”, — рассказал Петроневич.
По его словам, у игроков давно было желание ее приобрести, но они ждали выгодного курса.
На этой неделе рубль вернется к укреплению на фоне по-прежнему положительного сальдо торгового баланса и высоких цен на энергоресурсы. Его повторное укрепление до 62 рублей за доллар весьма вероятно, но достигнутые неделей ранее минимумы рынок не обновит, полагает экономист.
К завершению 2022 года все так же велики шансы на ослабление рубля до уровня 70-80 за доллар, если объем экспортной выручки начнет снижаться, а импорт восстанавливаться, предположил собеседник агентства.
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