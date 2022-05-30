https://ria.ru/20220530/veschi-1791874645.html

Более 1000 вещей сдали москвичи на "Зеленой субботе"

Более 1000 вещей сдали москвичи на "Зеленой субботе" - РИА Новости, 30.05.2022

Более 1000 вещей сдали москвичи на "Зеленой субботе"

Более 1000 предметов одежды принесли москвичи на обмен и в подарок в рамках акции "Зеленая суббота", это помогло сэкономить 3,2 миллиона литров воды, сообщает... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:38

2022-05-30T20:38

2022-05-30T20:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

антон кульбачевский

общество

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782050975_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_80b6c4bca496d83e21c4f9e8e6c461d8.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1000 предметов одежды принесли москвичи на обмен и в подарок в рамках акции "Зеленая суббота", это помогло сэкономить 3,2 миллиона литров воды, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский отметил, что в столице такой формат обмена распространен и является нормой для "экологически ответственных людей"."Москвичи начали приходить за полчаса до начала акции, несли одежду, выбирали себе новую, многие не уходили часами, общались, рассказывали о своём опыте. Такие мероприятия – это мостик для людей с близкими ценностями. В Москве формат свопа уже распространен, он стал нормой для экологически ответственных людей", - рассказал Кульбачевский, чьи слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220527/aktsiya-1791191354.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, антон кульбачевский, общество, экология