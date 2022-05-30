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Более 1000 вещей сдали москвичи на "Зеленой субботе"
Более 1000 вещей сдали москвичи на "Зеленой субботе" - РИА Новости, 30.05.2022
Более 1000 вещей сдали москвичи на "Зеленой субботе"
Более 1000 предметов одежды принесли москвичи на обмен и в подарок в рамках акции "Зеленая суббота", это помогло сэкономить 3,2 миллиона литров воды, сообщает... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:38
2022-05-30T20:38
2022-05-30T20:38
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москва
антон кульбачевский
общество
экология
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1000 предметов одежды принесли москвичи на обмен и в подарок в рамках акции "Зеленая суббота", это помогло сэкономить 3,2 миллиона литров воды, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский отметил, что в столице такой формат обмена распространен и является нормой для "экологически ответственных людей"."Москвичи начали приходить за полчаса до начала акции, несли одежду, выбирали себе новую, многие не уходили часами, общались, рассказывали о своём опыте. Такие мероприятия – это мостик для людей с близкими ценностями. В Москве формат свопа уже распространен, он стал нормой для экологически ответственных людей", - рассказал Кульбачевский, чьи слова приводит пресс-служба.
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, антон кульбачевский, общество, экология
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 1000 предметов одежды принесли москвичи на обмен и в подарок в рамках акции "Зеленая суббота", это помогло сэкономить 3,2 миллиона литров воды, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
"Тысяча двести предметов одежды принесли москвичи на обмен и в подарок – в субботу, 28 мая, в столице прошла очередная "Зелёная суббота". На этот раз обменивались одеждой, обувью и аксессуарами. Москвичи, принеся свои вещи на обмен, за один день сэкономили для планеты 3,2 миллиона литров пресной воды и предотвратили выбросы 18 тонн парниковых газов", - говорится в сообщении.
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
отметил, что в столице такой формат обмена распространен и является нормой для "экологически ответственных людей".
"Москвичи начали приходить за полчаса до начала акции, несли одежду, выбирали себе новую, многие не уходили часами, общались, рассказывали о своём опыте. Такие мероприятия – это мостик для людей с близкими ценностями. В Москве формат свопа уже распространен, он стал нормой для экологически ответственных людей", - рассказал Кульбачевский, чьи слова приводит пресс-служба.