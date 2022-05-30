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Курс доллара снизился до 66,47 рубля
Курс доллара снизился до 66,47 рубля - РИА Новости, 30.05.2022
Курс доллара снизился до 66,47 рубля
Рубль в начале торгов понедельника пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:27
2022-05-30T10:27
2022-05-30T13:33
экономика
курс рубля
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 23 копейки - до 66,47 рубля, евро – на 11 копеек, до 69,68 рубля.Максимально доллар уже опускался до 66,05 рубля, а евро – до 68,65 рубля.
https://ria.ru/20220528/rubl-1791400181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля
10:27 30.05.2022 (обновлено: 13:33 30.05.2022)
Курс доллара снизился до 66,47 рубля
Рубль растет в начале торгов: доллар снижается до 66,47 рубля, евро – до 69,7 рубля