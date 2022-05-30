https://ria.ru/20220530/valyuta-1791659954.html

Курс доллара снизился до 66,47 рубля

Курс доллара снизился до 66,47 рубля - РИА Новости, 30.05.2022

Курс доллара снизился до 66,47 рубля

Рубль в начале торгов понедельника пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:27

2022-05-30T10:27

2022-05-30T13:33

экономика

курс рубля

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рубль в начале торгов понедельника пытается частично отыграть потери предыдущей недели и умеренно растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 23 копейки - до 66,47 рубля, евро – на 11 копеек, до 69,68 рубля.Максимально доллар уже опускался до 66,05 рубля, а евро – до 68,65 рубля.

https://ria.ru/20220528/rubl-1791400181.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, курс рубля