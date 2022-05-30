Аналитик рассказал о "параде валют", которого никто не ждал
Аналитик Васильев: факторы, способствующие укреплению рубля продолжают сохраняться
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На фоне наметившегося на прошлой неделе разворота курса надежды снова увидеть доллар по 55 рублей воспринимаются, как фантастика. Но они могут оправдаться —в ближайшие несколько недель возможно новое укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро. Такой "парад валют" связан с тем, что факторы, способствующие укреплению российской валюты, сохраняются, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Прежде всего, это по-прежнему значительный приток валютной выручки экспортеров на фоне сохраняющегося спада спроса на евро и доллары. Цены на нефть, газ, зерно и другие товары российского экспорта растут и, скорее всего, продолжат расти дальше. А вот спрос на валюту, которая исправно поступает в казну, сужается — импорт, внешние инвестиции и турпоездки за рубеж резко сократились.
“Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить 37,6 миллиарда долларов против сезонной нормы в семь миллиардов долларов”, — отметил эксперт.
Действовавшие ранее каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности не работают, поэтому снижение ставки Банка России и норм продажи валюты экспортерами не возымеют долговременного эффекта на фоне взятой властями стратегии на перевод оплаты экспортных товаров в рублях, заключил он.
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