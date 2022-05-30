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Аналитик рассказал о "параде валют", которого никто не ждал - РИА Новости, 30.05.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220530/valyuta-1791486300.html
Аналитик рассказал о "параде валют", которого никто не ждал
Аналитик рассказал о "параде валют", которого никто не ждал - РИА Новости, 30.05.2022
Аналитик рассказал о "параде валют", которого никто не ждал
На фоне наметившегося на прошлой неделе разворота курса надежды снова увидеть доллар по 55 рублей воспринимаются, как фантастика. Но они могут оправдаться —в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T01:15
2022-05-30T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
михаил васильев
рубль
доллар
совкомбанк
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На фоне наметившегося на прошлой неделе разворота курса надежды снова увидеть доллар по 55 рублей воспринимаются, как фантастика. Но они могут оправдаться —в ближайшие несколько недель возможно новое укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро. Такой "парад валют" связан с тем, что факторы, способствующие укреплению российской валюты, сохраняются, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Прежде всего, это по-прежнему значительный приток валютной выручки экспортеров на фоне сохраняющегося спада спроса на евро и доллары. Цены на нефть, газ, зерно и другие товары российского экспорта растут и, скорее всего, продолжат расти дальше. А вот спрос на валюту, которая исправно поступает в казну, сужается — импорт, внешние инвестиции и турпоездки за рубеж резко сократились.Действовавшие ранее каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности не работают, поэтому снижение ставки Банка России и норм продажи валюты экспортерами не возымеют долговременного эффекта на фоне взятой властями стратегии на перевод оплаты экспортных товаров в рублях, заключил он.
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экономика, россия, михаил васильев, рубль, доллар, совкомбанк
01:15 30.05.2022
 
Аналитик рассказал о "параде валют", которого никто не ждал

Аналитик Васильев: факторы, способствующие укреплению рубля продолжают сохраняться

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. На фоне наметившегося на прошлой неделе разворота курса надежды снова увидеть доллар по 55 рублей воспринимаются, как фантастика. Но они могут оправдаться —в ближайшие несколько недель возможно новое укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро. Такой "парад валют" связан с тем, что факторы, способствующие укреплению российской валюты, сохраняются, рассказал агентству “Прайм” главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Прежде всего, это по-прежнему значительный приток валютной выручки экспортеров на фоне сохраняющегося спада спроса на евро и доллары. Цены на нефть, газ, зерно и другие товары российского экспорта растут и, скорее всего, продолжат расти дальше. А вот спрос на валюту, которая исправно поступает в казну, сужается — импорт, внешние инвестиции и турпоездки за рубеж резко сократились.
“Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить 37,6 миллиарда долларов против сезонной нормы в семь миллиардов долларов”, — отметил эксперт.
Действовавшие ранее каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности не работают, поэтому снижение ставки Банка России и норм продажи валюты экспортерами не возымеют долговременного эффекта на фоне взятой властями стратегии на перевод оплаты экспортных товаров в рублях, заключил он.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 12:46
Экономисты назвали равновесный курс рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМихаил ВасильевРубльДолларСовкомбанк
 
 
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