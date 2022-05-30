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На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят

На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят - РИА Новости, 30.05.2022

На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят

Специалисты "Мосводостока" спасли утят на Варшавском пруду на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:13

2022-05-30T14:13

2022-05-30T14:13

хорошие новости

мосводосток

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" спасли утят на Варшавском пруду на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Малыши вместе с мамой-уткой плавали и наслаждались лучами солнца на Варшавском пруду, но неожиданно провалились сквозь ячейки решетки водосбросного сооружения. О случившемся сообщила жительница района Чертаново Южное. На место оперативно прибыла бригада ГУП "Мосводосток". Специалисты бережно достали маленьких утят и сразу же вернули перепугавшейся маме", - говорится в сообщении.Отмечается, что решетку заделали мелкоячеистой сеткой – теперь пернатые смогут безопасно на нее выходить.

https://ria.ru/20220527/kosulya-1791209843.html

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мосводосток, городское хозяйство москвы, москва, россия