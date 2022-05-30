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На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят - РИА Новости, 30.05.2022
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Хорошие новости
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На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят
На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят - РИА Новости, 30.05.2022
На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят
Специалисты "Мосводостока" спасли утят на Варшавском пруду на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:13
2022-05-30T14:13
хорошие новости
мосводосток
городское хозяйство москвы
москва
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" спасли утят на Варшавском пруду на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Малыши вместе с мамой-уткой плавали и наслаждались лучами солнца на Варшавском пруду, но неожиданно провалились сквозь ячейки решетки водосбросного сооружения. О случившемся сообщила жительница района Чертаново Южное. На место оперативно прибыла бригада ГУП "Мосводосток". Специалисты бережно достали маленьких утят и сразу же вернули перепугавшейся маме", - говорится в сообщении.Отмечается, что решетку заделали мелкоячеистой сеткой – теперь пернатые смогут безопасно на нее выходить.
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мосводосток, городское хозяйство москвы, москва, россия
14:13 30.05.2022
 
На юге Москвы специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят

В Москве на Варшавском пруду специалисты "Мосводостока" спасли пятерых утят

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУтята
Утята - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" спасли утят на Варшавском пруду на юге Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Малыши вместе с мамой-уткой плавали и наслаждались лучами солнца на Варшавском пруду, но неожиданно провалились сквозь ячейки решетки водосбросного сооружения. О случившемся сообщила жительница района Чертаново Южное. На место оперативно прибыла бригада ГУП "Мосводосток". Специалисты бережно достали маленьких утят и сразу же вернули перепугавшейся маме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решетку заделали мелкоячеистой сеткой – теперь пернатые смогут безопасно на нее выходить.
Косуля - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 16:19Хорошие новости
В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды
 
Хорошие новостиМосводостокГородское хозяйство МосквыМоскваРоссия
 
 
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