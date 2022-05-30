https://ria.ru/20220530/utechka-1791875303.html

Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области

Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области - РИА Новости, 30.05.2022

Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области

Ветка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" повреждена в результате боевых действий в Бахмутском районе в Донбассе, есть утечка, облако аммиака направляется в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T20:43

2022-05-30T20:43

2022-05-30T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

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украина

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ветка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" повреждена в результате боевых действий в Бахмутском районе в Донбассе, есть утечка, облако аммиака направляется в сторону подконтрольного украинским властям Бахмута, сообщил назначенный Киевом "глава Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко."В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сами по себе. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута", - написал Кириленко в Telegram-канале.В середине апреля украинские войска попытались заминировать плотину в Бахмутском районе, которая в случае разрушения затопила бы три населенных пункта с 15 тысячами мирных жителей и привела бы к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791865422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, михаил мизинцев, россия, украина