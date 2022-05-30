https://ria.ru/20220530/utechka-1791875303.html
Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области
Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области - РИА Новости, 30.05.2022
Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области
Ветка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" повреждена в результате боевых действий в Бахмутском районе в Донбассе, есть утечка, облако аммиака направляется в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:43
2022-05-30T20:43
2022-05-30T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
михаил мизинцев
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украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ветка аммиакопровода "Тольятти-Одесса" повреждена в результате боевых действий в Бахмутском районе в Донбассе, есть утечка, облако аммиака направляется в сторону подконтрольного украинским властям Бахмута, сообщил назначенный Киевом "глава Донецкой областной военной администрации" Павел Кириленко."В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти-Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сами по себе. Облако аммиака движется над почвой от села Майское в сторону Бахмута", - написал Кириленко в Telegram-канале.В середине апреля украинские войска попытались заминировать плотину в Бахмутском районе, которая в случае разрушения затопила бы три населенных пункта с 15 тысячами мирных жителей и привела бы к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний, сообщал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
https://ria.ru/20220530/pogibshie-1791865422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина
20:43 30.05.2022 (обновлено: 20:46 30.05.2022)
Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области
Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донецкой области, облако идет в сторону Бахмута