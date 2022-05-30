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Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/ukraintsy-1791632872.html
Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых
Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых - РИА Новости, 30.05.2022
Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых
На захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона "Азов" — в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе — найдены американские... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T03:21
2022-05-30T04:10
в мире
сша
украина
мариуполь
министерство обороны сша
батальон "азов"
специальная военная операция на украине
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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. На захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона "Азов" — в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе — найдены американские бланки для эвакуации раненых с поля боя, в соответствии с которыми украинцев надо спасать в последнюю очередь, передает корреспондент РИА Новости.В соответствии с найденной эвакуационной формой пациенты делились на пять категорий: первая — это военные США, затем граждане этой страны, следом не американские военные. Замыкали список не граждане Соединенных Штатов и пленные.Градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Они, в частности, изложены в найденном ранее "Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7". В этом документе определен следующий стандарт приоритетности эвакуируемых: Формы на запрос об эвакуации выполнены на антивандальных пластиковых носителях. Они вшиты в специальные блокноты. Помимо формы запроса на эвакуацию, блокнот содержит краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины, соответствующие американскому стандарту "Тактической помощи раненым" (TCCС, Tactical Combat Casualty Care). Эти материалы поставлялись на Украину в качестве составных элементов полевой аптечки.Найденные на захваченных позициях украинских войск блокноты произведены в Штатах компанией North American Rescue, LLC. Это официальный поставщик средств тактической медицины для нужд Пентагона. Произведенные ею медсредства были обнаружены в Мариуполе и Волновахе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
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в мире, сша, украина, мариуполь, министерство обороны сша, батальон "азов"
03:21 30.05.2022 (обновлено: 04:10 30.05.2022)
 
Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых

Украинцы оказались низшей категорией в американской форме по эвакуации раненых

© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ в Харьковской области
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. На захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона "Азов" — в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе — найдены американские бланки для эвакуации раненых с поля боя, в соответствии с которыми украинцев надо спасать в последнюю очередь, передает корреспондент РИА Новости.
В соответствии с найденной эвакуационной формой пациенты делились на пять категорий: первая — это военные США, затем граждане этой страны, следом не американские военные. Замыкали список не граждане Соединенных Штатов и пленные.
Градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Они, в частности, изложены в найденном ранее "Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7". В этом документе определен следующий стандарт приоритетности эвакуируемых:
  1. 1
    Граждане США;
  2. 2
    Иностранные члены американских семей;
  3. 3
    Иностранный персонал американских учреждений и фирм;
  4. 4
    Граждане третьих стран.
Формы на запрос об эвакуации выполнены на антивандальных пластиковых носителях. Они вшиты в специальные блокноты. Помимо формы запроса на эвакуацию, блокнот содержит краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины, соответствующие американскому стандарту "Тактической помощи раненым" (TCCС, Tactical Combat Casualty Care). Эти материалы поставлялись на Украину в качестве составных элементов полевой аптечки.
Скриншот публикации белорусского СМИ NEXTA, по сообщению которого, члены нацбатальона Азов стали первыми, для кого инструкторы НАТО провели обучение по использованию противотанковых комплексов NLAW.
26 мая, 14:03Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Школа НАТО. Кого и чему учили западные военные инструкторы на УкраинеОбращение с современным оружием, минирование дорог и подрыв автомобилей, проведение диверсий и терактов. Масштабы "учебной программы", с которой на Украину приезжали иностранные военные инструкторы, впечатляют. Тренировали они не только военнослужащих ВСУ, но и бойцов националистических батальонов.
Найденные на захваченных позициях украинских войск блокноты произведены в Штатах компанией North American Rescue, LLC. Это официальный поставщик средств тактической медицины для нужд Пентагона. Произведенные ею медсредства были обнаружены в Мариуполе и Волновахе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
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Вчера, 23:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМариупольМинистерство обороны СШАБатальон "Азов"
 
 
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