https://ria.ru/20220530/ukraintsy-1791632872.html

Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых

Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых - РИА Новости, 30.05.2022

Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых

На захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона "Азов" — в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе — найдены американские... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T03:21

2022-05-30T03:21

2022-05-30T04:10

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сша

украина

мариуполь

министерство обороны сша

батальон "азов"

специальная военная операция на украине

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МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. На захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона "Азов" — в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе — найдены американские бланки для эвакуации раненых с поля боя, в соответствии с которыми украинцев надо спасать в последнюю очередь, передает корреспондент РИА Новости.В соответствии с найденной эвакуационной формой пациенты делились на пять категорий: первая — это военные США, затем граждане этой страны, следом не американские военные. Замыкали список не граждане Соединенных Штатов и пленные.Градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Они, в частности, изложены в найденном ранее "Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7". В этом документе определен следующий стандарт приоритетности эвакуируемых: Формы на запрос об эвакуации выполнены на антивандальных пластиковых носителях. Они вшиты в специальные блокноты. Помимо формы запроса на эвакуацию, блокнот содержит краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины, соответствующие американскому стандарту "Тактической помощи раненым" (TCCС, Tactical Combat Casualty Care). Эти материалы поставлялись на Украину в качестве составных элементов полевой аптечки.Найденные на захваченных позициях украинских войск блокноты произведены в Штатах компанией North American Rescue, LLC. Это официальный поставщик средств тактической медицины для нужд Пентагона. Произведенные ею медсредства были обнаружены в Мариуполе и Волновахе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявили в Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса

https://ria.ru/20220526/instruktor-1790802889.html

https://ria.ru/20220529/vsu-1791624538.html

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в мире, сша, украина, мариуполь, министерство обороны сша, батальон "азов"