03:21 30.05.2022 (обновлено: 04:10 30.05.2022)
Украинцы оказались в конце американских списков по эвакуации раненых
Украинцы оказались низшей категорией в американской форме по эвакуации раненых
© AP Photo / Mstyslav ChernovВоеннослужащий ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Военнослужащий ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. На захваченных позициях ВСУ и боевиков националистического батальона "Азов" — в Волновахе и в промзоне завода "Азовсталь" в Мариуполе — найдены американские бланки для эвакуации раненых с поля боя, в соответствии с которыми украинцев надо спасать в последнюю очередь, передает корреспондент РИА Новости.
В соответствии с найденной эвакуационной формой пациенты делились на пять категорий: первая — это военные США, затем граждане этой страны, следом не американские военные. Замыкали список не граждане Соединенных Штатов и пленные.
Градация эвакуируемых в соответствии с гражданством соответствует традиционным положениям американской армии. Они, в частности, изложены в найденном ранее "Тактическом руководстве командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7". В этом документе определен следующий стандарт приоритетности эвакуируемых:
- 1Граждане США;
- 2Иностранные члены американских семей;
- 3Иностранный персонал американских учреждений и фирм;
- 4Граждане третьих стран.
Формы на запрос об эвакуации выполнены на антивандальных пластиковых носителях. Они вшиты в специальные блокноты. Помимо формы запроса на эвакуацию, блокнот содержит краткие инструкции по использованию средств военно-полевой медицины, соответствующие американскому стандарту "Тактической помощи раненым" (TCCС, Tactical Combat Casualty Care). Эти материалы поставлялись на Украину в качестве составных элементов полевой аптечки.
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