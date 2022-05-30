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Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791832686.html
Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ
Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022
Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ
Американский репортер Нил Хауэр поделился в твиттере жалобами вернувшихся с передовой украинских бойцов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:12
2022-05-30T20:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американский репортер Нил Хауэр поделился в твиттере жалобами вернувшихся с передовой украинских бойцов.По словам журналиста, он пообщался в Бахмуте с несколькими "измученными" украинскими военными. Один из них рассказал, что войска не получают новых вооружений и подкрепления."Предполагается, что я буду сражаться с танком с автоматом Калашникова. Мы просто пушечное мясо!" — поделился другой собеседник репортера, ранее участвовавший в боевых действиях в 2014 году.Украинские солдаты также пожаловались на отношение к ним со стороны властей.Украинские военные не в первый раз жалуются на бедственное положение. Так, несколько дней назад члены территориальной обороны рассказали американским журналистам, что многие из солдат ВСУ умерли из-за невозможности оперативно доставить их в госпиталь, так как необходимые для этого автомобили используют в штабе. Позднее собеседников репортеров задержали и обвинили в дезертирстве.Помимо этого, украинские издания сообщали о серии бунтов среди членов теробороны из-за отправки подразделений на передовую без адекватной подготовки. Кроме того, бойцы регулярно отправляют властям видеообращения с жалобами на нехватку экипировки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины
18:12 30.05.2022 (обновлено: 20:33 30.05.2022)
 
Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ

Репорт Хауэр опубликовал жалобы вернувшегося с передовой бойца ВСУ на нехватку оружия

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР
Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ в освобожденном поселке Троицкое в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американский репортер Нил Хауэр поделился в твиттере жалобами вернувшихся с передовой украинских бойцов.
По словам журналиста, он пообщался в Бахмуте с несколькими "измученными" украинскими военными. Один из них рассказал, что войска не получают новых вооружений и подкрепления.
© Neil HauerНил Хауэр опубликовал рассказы украинских военных о положении дел в ВСУ
Нил Хауэр опубликовал рассказы украинских военных о положении дел в ВСУ
© Neil Hauer
Нил Хауэр опубликовал рассказы украинских военных о положении дел в ВСУ
"Предполагается, что я буду сражаться с танком с автоматом Калашникова. Мы просто пушечное мясо!" — поделился другой собеседник репортера, ранее участвовавший в боевых действиях в 2014 году.
Украинские солдаты также пожаловались на отношение к ним со стороны властей.

"Вы должны понимать, что в этой стране есть две касты: высшая и низшая. Мы — низшие. Они получают деньги, а от нас ожидают, что мы просто пойдем вперед и умрем", — пояснил один из военнослужащих.

Украинские военные не в первый раз жалуются на бедственное положение. Так, несколько дней назад члены территориальной обороны рассказали американским журналистам, что многие из солдат ВСУ умерли из-за невозможности оперативно доставить их в госпиталь, так как необходимые для этого автомобили используют в штабе. Позднее собеседников репортеров задержали и обвинили в дезертирстве.
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Помимо этого, украинские издания сообщали о серии бунтов среди членов теробороны из-за отправки подразделений на передовую без адекватной подготовки. Кроме того, бойцы регулярно отправляют властям видеообращения с жалобами на нехватку экипировки.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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