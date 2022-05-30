https://ria.ru/20220530/ukraina-1791832686.html

Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ

Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ - РИА Новости, 30.05.2022

Украинский военный рассказал о бедственном положении бойцов ВСУ

Американский репортер Нил Хауэр поделился в твиттере жалобами вернувшихся с передовой украинских бойцов. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:12

2022-05-30T18:12

2022-05-30T20:33

специальная военная операция на украине

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россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Американский репортер Нил Хауэр поделился в твиттере жалобами вернувшихся с передовой украинских бойцов.По словам журналиста, он пообщался в Бахмуте с несколькими "измученными" украинскими военными. Один из них рассказал, что войска не получают новых вооружений и подкрепления."Предполагается, что я буду сражаться с танком с автоматом Калашникова. Мы просто пушечное мясо!" — поделился другой собеседник репортера, ранее участвовавший в боевых действиях в 2014 году.Украинские солдаты также пожаловались на отношение к ним со стороны властей.Украинские военные не в первый раз жалуются на бедственное положение. Так, несколько дней назад члены территориальной обороны рассказали американским журналистам, что многие из солдат ВСУ умерли из-за невозможности оперативно доставить их в госпиталь, так как необходимые для этого автомобили используют в штабе. Позднее собеседников репортеров задержали и обвинили в дезертирстве.Помимо этого, украинские издания сообщали о серии бунтов среди членов теробороны из-за отправки подразделений на передовую без адекватной подготовки. Кроме того, бойцы регулярно отправляют властям видеообращения с жалобами на нехватку экипировки.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/javelin-1787465418.html

https://ria.ru/20220530/ukraina-1791709175.html

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донбасс

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, россия, донбасс, вооруженные силы украины