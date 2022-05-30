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В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791783796.html
В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами
В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами - РИА Новости, 30.05.2022
В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий пригрозил разблокировать порты на Украине военными средствами. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:55
2022-05-30T15:55
специальная военная операция на украине
антониу гутерреш
сергей лавров
украина
россия
одесса
оон
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий пригрозил разблокировать порты на Украине военными средствами.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.По словам Высоцкого, обеспечить экспорт зерна через порты, которые на данный момент заблокированы, можно несколькими способами: организовав военные конвои и военным путем.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерреш просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По его словам, Россия со своей стороны принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов.
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антониу гутерреш, сергей лавров, украина, россия, одесса, оон, в мире
15:55 30.05.2022
 
В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами

Замминистра продовольствия Украины Высоцкий пригрозил разблокировать порты военным путем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий пригрозил разблокировать порты на Украине военными средствами.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
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В США заявили, что новый пакет помощи Украине поможет открыть порт Одессы
По словам Высоцкого, обеспечить экспорт зерна через порты, которые на данный момент заблокированы, можно несколькими способами: организовав военные конвои и военным путем.

"Или обеспечение Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, которое можно у нас разместить и гарантировать отсечение российского морского флота", - сказал Высоцкий в эфире телеканала ICTV.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерреш просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По его словам, Россия со своей стороны принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов.
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