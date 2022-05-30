https://ria.ru/20220530/ukraina-1791783796.html

В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами

В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами - РИА Новости, 30.05.2022

В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий пригрозил разблокировать порты на Украине военными средствами. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:55

2022-05-30T15:55

2022-05-30T15:55

специальная военная операция на украине

антониу гутерреш

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий пригрозил разблокировать порты на Украине военными средствами.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.По словам Высоцкого, обеспечить экспорт зерна через порты, которые на данный момент заблокированы, можно несколькими способами: организовав военные конвои и военным путем.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерреш просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По его словам, Россия со своей стороны принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов.

https://ria.ru/20220521/pomosch-1789866406.html

https://ria.ru/20220521/odessa-1789894200.html

украина

россия

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антониу гутерреш, сергей лавров, украина, россия, одесса, оон, в мире