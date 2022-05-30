В Киеве пригрозили разблокировать порты военными средствами
Замминистра продовольствия Украины Высоцкий пригрозил разблокировать порты военным путем
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий пригрозил разблокировать порты на Украине военными средствами.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
По словам Высоцкого, обеспечить экспорт зерна через порты, которые на данный момент заблокированы, можно несколькими способами: организовав военные конвои и военным путем.
"Или обеспечение Украины достаточным количеством противокорабельного оружия, которое можно у нас разместить и гарантировать отсечение российского морского флота", - сказал Высоцкий в эфире телеканала ICTV.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН Антониу Гутерреш просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По его словам, Россия со своей стороны принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов.