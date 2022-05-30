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The New York Times: Украину не примут в Евросоюз по четырем причинам - РИА Новости, 30.05.2022
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The New York Times: Украину не примут в Евросоюз по четырем причинам
The New York Times: Украину не примут в Евросоюз по четырем причинам - РИА Новости, 30.05.2022
The New York Times: Украину не примут в Евросоюз по четырем причинам
Несмотря на громкие заявления, Украине и другим странам на периферии Европы в течение многих лет не светит вступление в НАТО и Европейский союз, пишет газета... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:08
2022-05-30T16:26
эммануэль макрон
владимир зеленский
украина
франция
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления, Украине и другим странам на периферии Европы в течение многих лет не светит вступление в НАТО и Европейский союз, пишет газета The New York Times.По мнению авторов статьи, есть как минимум четыре причины, по которым киевский режим не получит возможности присоединиться к ЕС: одна из них — несостоятельность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании так называемого европейского политического сообщества, куда должны войти Украина, Грузия, Молдова и Великобритания. Этот союз не будет обладать всеми функциями ЕС, в результате чего многие страны превратятся во второй эшелон Европы. В материале отмечается, что в прошлом такая попытка не увенчалась успехом."Идея концентрических колец или ярусов европейских государств многоскоростной Европы неоднократно предлагалась ранее, в том числе бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном в 1989 году, хотя тогда она включала и Россию, но ни к чему не привела", — напомнили обозреватели.Во-вторых, стремление Владимира Зеленского ускорить начало обсуждений по вступлению в Евросоюз ущемляет в правах других желающих войти в зону влияния Брюсселя. "Даже начало переговоров о вступлении с Украиной само по себе спорно, поскольку Грузия и Молдавия также подали заявки после нее, а другие страны надолго застряли в этом процессе. Турция подала заявку в 1987 году, Северная Македония — в 2004-м, Черногория — в 2008-м, а Албания и Сербия — в 2009 году", — говорится в публикации.Еще одной важной причиной отложить заявку Киева в долгий ящик в издании считают неготовность организации к расширению в принципе. "С 2013 года ЕС не расширялся — отчасти из-за проблем с интеграцией более бедных членов, таких как Румыния и Болгария, а также из-за того, что критерии для вступления настолько обременительны. Нынешние 27 стран-членов сами испытывают достаточно экономических проблем, не говоря уже о попытках удержать Венгрию и Польшу в соответствии с европейскими ценностями и верховенством закона", — обратили внимание журналисты.Особый акцент они сделали на вероятном желании Макрона извлечь выгоду из украинского кризиса и европейских амбиций Зеленского. Авторы материала допустили, что французский лидер пытается "посадить новых претендентов в какой-то постоянный загон", чтобы сохранить влияние Парижа на Брюссель.Ранее французский лидер заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Киев в свои ряды.
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эммануэль макрон, владимир зеленский, украина, франция, евросоюз, в мире
15:08 30.05.2022 (обновлено: 16:26 30.05.2022)
 
The New York Times: Украину не примут в Евросоюз по четырем причинам

NYT: Украина может не рассчитывать на полноценное членство в ЕC по четырем причинам

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Несмотря на громкие заявления, Украине и другим странам на периферии Европы в течение многих лет не светит вступление в НАТО и Европейский союз, пишет газета The New York Times.
По мнению авторов статьи, есть как минимум четыре причины, по которым киевский режим не получит возможности присоединиться к ЕС: одна из них — несостоятельность идеи президента Франции Эммануэля Макрона о создании так называемого европейского политического сообщества, куда должны войти Украина, Грузия, Молдова и Великобритания. Этот союз не будет обладать всеми функциями ЕС, в результате чего многие страны превратятся во второй эшелон Европы. В материале отмечается, что в прошлом такая попытка не увенчалась успехом.
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"Идея концентрических колец или ярусов европейских государств многоскоростной Европы неоднократно предлагалась ранее, в том числе бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном в 1989 году, хотя тогда она включала и Россию, но ни к чему не привела", — напомнили обозреватели.
Во-вторых, стремление Владимира Зеленского ускорить начало обсуждений по вступлению в Евросоюз ущемляет в правах других желающих войти в зону влияния Брюсселя. "Даже начало переговоров о вступлении с Украиной само по себе спорно, поскольку Грузия и Молдавия также подали заявки после нее, а другие страны надолго застряли в этом процессе. Турция подала заявку в 1987 году, Северная Македония — в 2004-м, Черногория — в 2008-м, а Албания и Сербия — в 2009 году", — говорится в публикации.
Еще одной важной причиной отложить заявку Киева в долгий ящик в издании считают неготовность организации к расширению в принципе. "С 2013 года ЕС не расширялся — отчасти из-за проблем с интеграцией более бедных членов, таких как Румыния и Болгария, а также из-за того, что критерии для вступления настолько обременительны. Нынешние 27 стран-членов сами испытывают достаточно экономических проблем, не говоря уже о попытках удержать Венгрию и Польшу в соответствии с европейскими ценностями и верховенством закона", — обратили внимание журналисты.
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Особый акцент они сделали на вероятном желании Макрона извлечь выгоду из украинского кризиса и европейских амбиций Зеленского. Авторы материала допустили, что французский лидер пытается "посадить новых претендентов в какой-то постоянный загон", чтобы сохранить влияние Парижа на Брюссель.

"С этой целью он выдвинул идею Брюссельского лимбо, в котором страны-кандидаты могли бы томиться до самого Судного дня. Он называет это "европейским политическим сообществом" в качестве дополнения к Европейскому союзу. Звучит сочувственно и достаточно расплывчато, но конечная цель очевидна", — приводит NYT слова Эрика Гуйера, редактора немецкой газеты Neue Zürcher Zeitung.

Ранее французский лидер заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового европейского политического сообщества, которое смогло бы принять Киев в свои ряды.
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