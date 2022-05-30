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В реакции посла Украины на заявление Путина рассмотрели признаки катастрофы - РИА Новости, 30.05.2022
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В реакции посла Украины на заявление Путина рассмотрели признаки катастрофы
В реакции посла Украины на заявление Путина рассмотрели признаки катастрофы - РИА Новости, 30.05.2022
В реакции посла Украины на заявление Путина рассмотрели признаки катастрофы
Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины Андрея Мельника за его реакцию на предупреждение президента России в адрес лидеров Франции и... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:53
2022-05-30T15:04
в мире
украина
германия
россия
андрей мельник
олаф шольц
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины Андрея Мельника за его реакцию на предупреждение президента России в адрес лидеров Франции и Германии.Ранее Владимир Путин проинформировал глав государств, что продолжающаяся накачка Киева оружием может привести к дестабилизации обстановки и обострению гуманитарного кризиса. Комментируя слова российского лидера, Мельник в саркастической манере заявил, что "надо отнестись к этому серьезно, не то Германию ждет обострение ситуации, а дальше будет ядерный удар".Многие комментаторы сочли высказывания дипломата странными и испугались, что он пытается утащить в пропасть за Украиной как минимум половину Европы."Конечно, вы бы довели до этого со своими куриными мозгами. Слава богу, вы не на его (Шольца. — Прим. ред.) месте", — выразил мнение Fred Schunke."Господин Мельник, вы раздражающий провокатор из чрезвычайно коррумпированного государства. К слову, не исключено, что Украина будет торговать полученным оружием", — отметил xx_jxxxstin_xx."Наш канцлер думает о безопасности и благополучии своего народа иначе, нежели на Украине. Там у власти оказался актер. Он думал, что сможет победить мировую державу Россию и для этого уничтожил свою страну. Реальность немного отличается от кино", — обратил внимание Sami Mukbel."Мельник, ваш конфликт — не наш, пойми это наконец", — подытожили пользователи.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
https://ria.ru/20220525/posol-1790586562.html
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791344700.html
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в мире, украина, германия, россия, андрей мельник, олаф шольц, эммануэль макрон, владимир путин
14:53 30.05.2022 (обновлено: 15:04 30.05.2022)
 
В реакции посла Украины на заявление Путина рассмотрели признаки катастрофы

Пользователи Twitter: украинский посол Мельник тащит Европу в пропасть вслед за Украиной

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Немецкие пользователи твиттера раскритиковали посла Украины Андрея Мельника за его реакцию на предупреждение президента России в адрес лидеров Франции и Германии.
Ранее Владимир Путин проинформировал глав государств, что продолжающаяся накачка Киева оружием может привести к дестабилизации обстановки и обострению гуманитарного кризиса. Комментируя слова российского лидера, Мельник в саркастической манере заявил, что "надо отнестись к этому серьезно, не то Германию ждет обострение ситуации, а дальше будет ядерный удар".
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Многие комментаторы сочли высказывания дипломата странными и испугались, что он пытается утащить в пропасть за Украиной как минимум половину Европы.
"Это предупреждение ожидаемо. Вы достаточно быстро достигли своей цели: втянули Германию в конфликт. Только вот теперь никакой вам ливерной колбасы, оружия и денег", — подчеркнул Maik Krüger.
"Конечно, вы бы довели до этого со своими куриными мозгами. Слава богу, вы не на его (Шольца. — Прим. ред.) месте", — выразил мнение Fred Schunke.
"Господин Мельник, вы раздражающий провокатор из чрезвычайно коррумпированного государства. К слову, не исключено, что Украина будет торговать полученным оружием", — отметил xx_jxxxstin_xx.
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"Наш канцлер думает о безопасности и благополучии своего народа иначе, нежели на Украине. Там у власти оказался актер. Он думал, что сможет победить мировую державу Россию и для этого уничтожил свою страну. Реальность немного отличается от кино", — обратил внимание Sami Mukbel.
"Уверен, вы хотите утащить за собой в пропасть половину Европы. И будем надеяться, что никто на это не поведется. P.S.: моя жена не знала, кто вы, и не видела вас до сегодняшнего дня. "Какое фальшивое лицо у этого человека", — сказала она мне", — рассказал PyramidHead.
"Мельник, ваш конфликт — не наш, пойми это наконец", — подытожили пользователи.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
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