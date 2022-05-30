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В Киеве предложили выпускать мужчин призывного возраста с Украины за деньги - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791742874.html
В Киеве предложили выпускать мужчин призывного возраста с Украины за деньги
В Киеве предложили выпускать мужчин призывного возраста с Украины за деньги - РИА Новости, 30.05.2022
В Киеве предложили выпускать мужчин призывного возраста с Украины за деньги
Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предлагает выпускать мужчин призывного возраста из страны за три–пять тысяч долларов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:02
2022-05-30T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предлагает выпускать мужчин призывного возраста из страны за три–пять тысяч долларов.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну."Относительно выезда мужчин за границу. Да, увы, война надолго. И нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда - это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос - как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три - пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (так называют на Украине людей, уехавших за границу на заработки - ред.) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - написал Андрусив в Telegram-канале.Ранее Верховная рада Украины продлила военное положение, а также всеобщую мобилизацию до 23 августа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, киев, мвд украины, ситуация в днр и лнр
14:02 30.05.2022
 
В Киеве предложили выпускать мужчин призывного возраста с Украины за деньги

Советник главы МВД Украины Андрусив предложил выпускать мужчин из страны за деньги

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предлагает выпускать мужчин призывного возраста из страны за три–пять тысяч долларов.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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"Относительно выезда мужчин за границу. Да, увы, война надолго. И нам надо будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда - это не о том, что нужно запретить или разрешить. Это вопрос - как выезжать? Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три - пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (так называют на Украине людей, уехавших за границу на заработки - ред.) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - написал Андрусив в Telegram-канале.
Ранее Верховная рада Украины продлила военное положение, а также всеобщую мобилизацию до 23 августа.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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