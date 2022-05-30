https://ria.ru/20220530/ukraina-1791653619.html

Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один

Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один - РИА Новости, 30.05.2022

Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один

Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева, которые, по некоторым данным, могут находиться в... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T09:57

2022-05-30T09:57

2022-05-30T11:29

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

владимир путин

северодонецк

россия

донбасс

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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева, которые, по некоторым данным, могут находиться в районе Северодонецка в Донбассе."Мы неоднократно получали информацию о том, что они находились на той стороне. Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне (на стороне украинских войск. — Прим. ред.) будет, но если он там есть, он является нашей целью номер один и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить", — сказал он журналистам.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в миллион долларов за информацию о расположении боевиков.Алаудинов уточнил, что спецподразделение "Ахмат" находится в районе Северодонецка и в самом городе.Джохар Дудаев — лидер сил, выступавших за отделение Чечни от России, возглавлял боевые действия против российских федеральных сил. Убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Помимо российских военных и сил ДНР/ЛНР, в операции участвуют в том числе чеченские силовики и добровольцы.

https://ria.ru/20220523/kadyrov-1790151577.html

северодонецк

россия

донбасс

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Дарья Буймова

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Помощник Кадырова назвал членов батальона Дудаева "целью номер один" Помощник Кадырова по силовому блоку Алаудинов предложил встречу членам батальона Дудаева, который - по некоторым данным - может находиться в районе Северодонецка в Донбассе, и назвал их "целью номер один" 2022-05-30T09:57 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рамзан кадыров, владимир путин, северодонецк, россия, донбасс