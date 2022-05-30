https://ria.ru/20220530/ukraina-1791653619.html
Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один
Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один - РИА Новости, 30.05.2022
Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один
Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева, которые, по некоторым данным, могут находиться в... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T09:57
2022-05-30T09:57
2022-05-30T11:29
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
владимир путин
северодонецк
россия
донбасс
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ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева, которые, по некоторым данным, могут находиться в районе Северодонецка в Донбассе."Мы неоднократно получали информацию о том, что они находились на той стороне. Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне (на стороне украинских войск. — Прим. ред.) будет, но если он там есть, он является нашей целью номер один и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить", — сказал он журналистам.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в миллион долларов за информацию о расположении боевиков.Алаудинов уточнил, что спецподразделение "Ахмат" находится в районе Северодонецка и в самом городе.Джохар Дудаев — лидер сил, выступавших за отделение Чечни от России, возглавлял боевые действия против российских федеральных сил. Убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Помимо российских военных и сил ДНР/ЛНР, в операции участвуют в том числе чеченские силовики и добровольцы.
https://ria.ru/20220523/kadyrov-1790151577.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Помощник Кадырова назвал членов батальона Дудаева "целью номер один"
Помощник Кадырова по силовому блоку Алаудинов предложил встречу членам батальона Дудаева, который - по некоторым данным - может находиться в районе Северодонецка в Донбассе, и назвал их "целью номер один"
2022-05-30T09:57
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, владимир путин, северодонецк, россия, донбасс
09:57 30.05.2022 (обновлено: 11:29 30.05.2022)
Помощник главы Чечни назвал "батальон Дудаева" целью номер один
Помощник главы Чечни Алаудинов предложил встречу членам "батальона Дудаева"
ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов предложил встречу членам батальона Джохара Дудаева, которые, по некоторым данным, могут находиться в районе Северодонецка в Донбассе.
"Мы неоднократно получали информацию о том, что они находились на той стороне. Если там кто-то есть из представителей нашей национальности, но вряд ли настоящий чеченец на той стороне (на стороне украинских войск. — Прим. ред.) будет, но если он там есть, он является нашей целью номер один и мы будем искать, где бы они ни находились, и решать вопрос, чтобы они не мешали людям жить", — сказал он журналистам.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров
объявил награду в миллион долларов за информацию о расположении боевиков.
Алаудинов уточнил, что спецподразделение "Ахмат" находится в районе Северодонецка
и в самом городе.
"Если там есть батальон имени Джохара Дудаева, пусть они покажут, что они где-то воюют. <...> Мы готовы прийти туда, где они есть. Я предлагаю этим людям, если у них есть такой батальон, пусть они подойдут хотя бы к одной позиции и проявят себя", — добавил советник Кадырова.
Джохар Дудаев — лидер сил, выступавших за отделение Чечни от России
, возглавлял боевые действия против российских федеральных сил. Убит 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Помимо российских военных и сил ДНР/ЛНР, в операции участвуют в том числе чеченские силовики и добровольцы.