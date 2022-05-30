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В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе
В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2022
В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:08
2022-05-30T12:08
2022-05-30T16:16
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками."Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того, чтобы этого не было. И именно этому - защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.На вопрос, насколько велики угрозы повторения подобных атак на освобожденных территориях, он посоветовал обращаться в Минобороны, отметив, что "это их прерогатива целиком и полностью".
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, украина
12:08 30.05.2022 (обновлено: 16:16 30.05.2022)
В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе
Песков назвал удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе возмутительными
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками.
"Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того, чтобы этого не было. И именно этому - защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, насколько велики угрозы повторения подобных атак на освобожденных территориях, он посоветовал обращаться в Минобороны, отметив, что "это их прерогатива целиком и полностью".