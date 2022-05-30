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В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/udary-1791696211.html
В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе
В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2022
В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:08
2022-05-30T16:16
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками."Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того, чтобы этого не было. И именно этому - защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.На вопрос, насколько велики угрозы повторения подобных атак на освобожденных территориях, он посоветовал обращаться в Минобороны, отметив, что "это их прерогатива целиком и полностью".
https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html
россия
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дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, украина
12:08 30.05.2022 (обновлено: 16:16 30.05.2022)
 
В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе

Песков назвал удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе возмутительными

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе №22 в Донецка. 30 мая 2022
Представитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе №22 в Донецка. 30 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе №22 в Донецка. 30 мая 2022
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками.
"Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того, чтобы этого не было. И именно этому - защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, насколько велики угрозы повторения подобных атак на освобожденных территориях, он посоветовал обращаться в Минобороны, отметив, что "это их прерогатива целиком и полностью".
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