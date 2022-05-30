https://ria.ru/20220530/udary-1791696211.html

В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе

В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2022

В Кремле возмутились ударами ВСУ по гражданской инфраструктуре в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:08

2022-05-30T12:08

2022-05-30T16:16

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791793264_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_df36c87ba00b3bac28c2db50830f8475.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе украинскими войсками."Сами по себе факты нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры, по детским учреждениям и так далее, это, конечно, возмутительно. Именно с этим и борются наши воины, для того, чтобы этого не было. И именно этому - защите людей от этих неонацистов, которые это делают, как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.На вопрос, насколько велики угрозы повторения подобных атак на освобожденных территориях, он посоветовал обращаться в Минобороны, отметив, что "это их прерогатива целиком и полностью".

https://ria.ru/20220530/donetsk-1791678901.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, украина