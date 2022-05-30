https://ria.ru/20220530/tseny-1791750010.html

Средние цены на АЗС Москвы не меняются вторую неделю

Средние цены на АЗС Москвы не меняются вторую неделю - РИА Новости, 30.05.2022

Средние цены на АЗС Москвы не меняются вторую неделю

Средние цены на все виды топлива на московских автозаправках за последнюю неделю мая, как и неделей ранее, остались прежними, следует из данных Московской... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:26

2022-05-30T14:26

2022-05-30T14:26

экономика

цены на нефть

москва

аи-92

аи-95

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Средние цены на все виды топлива на московских автозаправках за последнюю неделю мая, как и неделей ранее, остались прежними, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).Как и в двух предыдущих отчетных периодах, марки Аи-92 и Аи-95 стоят 47,80 и 53,02 рубля соответственно. Средние цены на дизельное топливо составляют 54,10 рубля, на бензин Аи-100 - 60,97 рубля.Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и перешла к постепенному снижению в начале марта 2022 года.

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экономика, цены на нефть, москва, аи-92, аи-95, россия