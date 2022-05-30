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В Японии ожидают "лето растущих цен" - РИА Новости, 30.05.2022
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В Японии ожидают "лето растущих цен"
В Японии ожидают "лето растущих цен" - РИА Новости, 30.05.2022
В Японии ожидают "лето растущих цен"
Порядка 8,3 тысячи наименований продуктов уже подорожали или подорожают в ближайшие месяцы в Японии, показало исследование научно-исследовательского центра... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T06:22
2022-05-30T09:49
в мире
цены
япония
токио
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ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Порядка 8,3 тысячи наименований продуктов уже подорожали или подорожают в ближайшие месяцы в Японии, показало исследование научно-исследовательского центра Teikoku DatabankВ исследовании участвовали 105 компаний-производителей продуктов питания и напитков. Из них 68, то есть более 60 процентов, ответили, что уже повысили цены на свою продукцию или планируют это сделать. Только в июне и июле вырастут цены более чем на три тысячи наименований.Из 8,3 тысячи наименований 3,6 тысячи составляют мучные и мясные переработанные изделия и товары длительного хранения, замороженные продукты. Еще 1,7 тысячи — это соусы, майонез и масло, 1,1 тысячи — алкогольные и безалкогольные напитки, 500 — конфеты, печенье, мороженое, 400 — хлебобулочные изделия. В среднем цены вырастут на 12-13 процентов."Из-за стремительного роста цен в последнее время лето может стать "летом растущих цен". Даже те компании, которые до сих пор обходились "невидимым" повышением цен, когда цена оставалась прежней, но уменьшалось количество товара в упаковке, будут вынуждены решиться на повышение цены. Если цены на сырье продолжат расти, то осенью может наступить новый виток роста цен", — говорится в докладе.
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в мире, цены, япония, токио
06:22 30.05.2022 (обновлено: 09:49 30.05.2022)
 
В Японии ожидают "лето растущих цен"

Исследование Teikoku Databank: в Японии ожидается "лето растущих цен"

© AP Photo / Eugene HoshikoЖенщина в супермаркете в Японии
Женщина в супермаркете в Японии - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Порядка 8,3 тысячи наименований продуктов уже подорожали или подорожают в ближайшие месяцы в Японии, показало исследование научно-исследовательского центра Teikoku Databank
В исследовании участвовали 105 компаний-производителей продуктов питания и напитков. Из них 68, то есть более 60 процентов, ответили, что уже повысили цены на свою продукцию или планируют это сделать. Только в июне и июле вырастут цены более чем на три тысячи наименований.
Из 8,3 тысячи наименований 3,6 тысячи составляют мучные и мясные переработанные изделия и товары длительного хранения, замороженные продукты. Еще 1,7 тысячи — это соусы, майонез и масло, 1,1 тысячи — алкогольные и безалкогольные напитки, 500 — конфеты, печенье, мороженое, 400 — хлебобулочные изделия. В среднем цены вырастут на 12-13 процентов.
"Из-за стремительного роста цен в последнее время лето может стать "летом растущих цен". Даже те компании, которые до сих пор обходились "невидимым" повышением цен, когда цена оставалась прежней, но уменьшалось количество товара в упаковке, будут вынуждены решиться на повышение цены. Если цены на сырье продолжат расти, то осенью может наступить новый виток роста цен", — говорится в докладе.
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