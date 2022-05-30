https://ria.ru/20220530/tseny-1791635581.html

В Японии ожидают "лето растущих цен"

В Японии ожидают "лето растущих цен" - РИА Новости, 30.05.2022

В Японии ожидают "лето растущих цен"

Порядка 8,3 тысячи наименований продуктов уже подорожали или подорожают в ближайшие месяцы в Японии, показало исследование научно-исследовательского центра... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T06:22

2022-05-30T06:22

2022-05-30T09:49

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ТОКИО, 30 мая — РИА Новости. Порядка 8,3 тысячи наименований продуктов уже подорожали или подорожают в ближайшие месяцы в Японии, показало исследование научно-исследовательского центра Teikoku DatabankВ исследовании участвовали 105 компаний-производителей продуктов питания и напитков. Из них 68, то есть более 60 процентов, ответили, что уже повысили цены на свою продукцию или планируют это сделать. Только в июне и июле вырастут цены более чем на три тысячи наименований.Из 8,3 тысячи наименований 3,6 тысячи составляют мучные и мясные переработанные изделия и товары длительного хранения, замороженные продукты. Еще 1,7 тысячи — это соусы, майонез и масло, 1,1 тысячи — алкогольные и безалкогольные напитки, 500 — конфеты, печенье, мороженое, 400 — хлебобулочные изделия. В среднем цены вырастут на 12-13 процентов."Из-за стремительного роста цен в последнее время лето может стать "летом растущих цен". Даже те компании, которые до сих пор обходились "невидимым" повышением цен, когда цена оставалась прежней, но уменьшалось количество товара в упаковке, будут вынуждены решиться на повышение цены. Если цены на сырье продолжат расти, то осенью может наступить новый виток роста цен", — говорится в докладе.

https://ria.ru/20220527/energoobespechenie-1791015413.html

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в мире, цены, япония, токио