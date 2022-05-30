https://ria.ru/20220530/tochka-u-1791778298.html
Росгвардия уничтожила неразорвавшуюся кассету от "Точки-У" под Харьковом
Росгвардия уничтожила неразорвавшуюся кассету от "Точки-У" под Харьковом - РИА Новости, 30.05.2022
Росгвардия уничтожила неразорвавшуюся кассету от "Точки-У" под Харьковом
Военные Росгвардии обезвредили неразорвавшуюся кассету от тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T15:39
2022-05-30T15:39
2022-05-30T15:40
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
харьковская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Военные Росгвардии обезвредили неразорвавшуюся кассету от тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Харьковской области на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.В настоящее время часть Харьковской области находится под контролем российских военных.Отмечается, что местный житель рассказал росгвардейцам, что на территории его домовладения лежит неразорвавшаяся ракета. Снаряд находился на боевом взводе и представлял опасность."Спецназовцы Росгвардии эвакуировали местное население и обследовали район. При детальном осмотре боеприпаса было установлено, что это неразорвавшаяся кассета от ракеты "Точка-У", транспортировка которой для уничтожения в безопасном месте невозможна. Опасная находка была уничтожена на месте инженерно-разведывательной группой Росгвардии с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/sbu-1790867447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, харьковская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
15:39 30.05.2022 (обновлено: 15:40 30.05.2022)
Росгвардия уничтожила неразорвавшуюся кассету от "Точки-У" под Харьковом
Росгвардия уничтожила неразорвавшуюся кассету от "Точки-У" в Харьковской области