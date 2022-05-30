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В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка - РИА Новости, 30.05.2022
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В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка
В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка - РИА Новости, 30.05.2022
В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с телом ребенка, сообщил представитель управления ведомства по Ростовской области. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:57
2022-05-30T17:06
происшествия
ростовская область
россия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с телом ребенка, сообщил представитель управления ведомства по Ростовской области.На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются личность ребенка и обстоятельства его гибели.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования под контроль.
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ростовская область
россия
ростов-на-дону
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происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
13:57 30.05.2022 (обновлено: 17:06 30.05.2022)
 
В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка

В Ростове-на-Дону на дне реки Темерник нашли сумку с телом мальчика

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с телом ребенка, сообщил представитель управления ведомства по Ростовской области.

"Поступило сообщение об обнаружении на дне реки Темерник в вещевой сумке тела малолетнего мальчика (на вид пять-семь лет) с признаками насильственной смерти", — уточнил он.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются личность ребенка и обстоятельства его гибели.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования под контроль.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:19
В Подмосковье нашли тело ребенка с признаками утопления
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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