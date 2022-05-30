https://ria.ru/20220530/telo-1791741355.html
В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка
В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка - РИА Новости, 30.05.2022
В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с телом ребенка, сообщил представитель управления ведомства по Ростовской области. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T13:57
2022-05-30T13:57
2022-05-30T17:06
происшествия
ростовская область
россия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с телом ребенка, сообщил представитель управления ведомства по Ростовской области.На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются личность ребенка и обстоятельства его гибели.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования под контроль.
https://ria.ru/20220427/utoplenie-1785727979.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)
13:57 30.05.2022 (обновлено: 17:06 30.05.2022)
В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка
В Ростове-на-Дону на дне реки Темерник нашли сумку с телом мальчика