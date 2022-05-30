https://ria.ru/20220530/telo-1791741355.html

В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка

В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка - РИА Новости, 30.05.2022

В Ростове-на-Дону на дне реки нашли сумку с телом ребенка

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с телом ребенка, сообщил представитель управления ведомства по Ростовской области. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T13:57

2022-05-30T13:57

2022-05-30T17:06

происшествия

ростовская область

россия

ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения сумки с телом ребенка, сообщил представитель управления ведомства по Ростовской области.На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются личность ребенка и обстоятельства его гибели.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура Ростовской области взяла ход расследования под контроль.

https://ria.ru/20220427/utoplenie-1785727979.html

ростовская область

россия

ростов-на-дону

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф)