https://ria.ru/20220530/tayvan-1791899896.html

В Тайване заявили, что КНР направила 30 боевых самолетов к берегам острова

В Тайване заявили, что КНР направила 30 боевых самолетов к берегам острова - РИА Новости, 30.05.2022

В Тайване заявили, что КНР направила 30 боевых самолетов к берегам острова

Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в понедельник направила к берегам Тайваня 30 военных самолетов, сообщает минобороны острова. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:39

2022-05-30T23:39

2022-05-30T23:39

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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в понедельник направила к берегам Тайваня 30 военных самолетов, сообщает минобороны острова.Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте тайваньского оборонного ведомства в социальной сети Twitter, 30 мая 30 боевых самолетов ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова (включая два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11, шесть J-16, четыре J-10, два истребителя Су-35 и два Су-30, а также шесть Y-8).Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220526/tayvan-1790934267.html

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в мире, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая, су-35, су-30