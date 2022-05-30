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Квентин Тарантино написал еще одну книгу - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
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Квентин Тарантино написал еще одну книгу
Квентин Тарантино написал еще одну книгу - РИА Новости, 30.05.2022
Квентин Тарантино написал еще одну книгу
Квентин Тарантино написал книгу "Cinema Speculation". Об этом сообщает Associated Press. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:45
2022-05-30T12:45
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Квентин Тарантино написал книгу "Cinema Speculation". Об этом сообщает Associated Press. Это нон-фикшн, посвященный фильму "Побег" и другим картинам 1970-х годов, оказавшим влияние на режиссера. Выпускающее книгу издательство описывает ее как сочетание "кинокритики, теории кино, репортажа и замечательной личной истории".Это не первый литературный опыт Тарантино. В прошлом году вышел его роман "Однажды в Голливуде", где знакомые по одноименному фильму постановщика персонажи раскрывались с новой стороны.Книга "Cinema Speculation" поступит в продажу в США 25 октября.
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новости культуры, кино и сериалы, книги, квентин тарантино, знаменитости, звезды
12:45 30.05.2022
 
Квентин Тарантино написал еще одну книгу

Квентин Тарантино написал книгу "Cinema Speculation"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Квентин Тарантино написал книгу "Cinema Speculation". Об этом сообщает Associated Press.
Это нон-фикшн, посвященный фильму "Побег" и другим картинам 1970-х годов, оказавшим влияние на режиссера.
Выпускающее книгу издательство описывает ее как сочетание "кинокритики, теории кино, репортажа и замечательной личной истории".
Это не первый литературный опыт Тарантино. В прошлом году вышел его роман "Однажды в Голливуде", где знакомые по одноименному фильму постановщика персонажи раскрывались с новой стороны.
Книга "Cinema Speculation" поступит в продажу в США 25 октября.
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