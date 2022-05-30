https://ria.ru/20220530/tarantino-1791689314.html
Квентин Тарантино написал еще одну книгу
Квентин Тарантино написал еще одну книгу - РИА Новости, 30.05.2022
Квентин Тарантино написал еще одну книгу
Квентин Тарантино написал книгу "Cinema Speculation". Об этом сообщает Associated Press. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:45
2022-05-30T12:45
2022-05-30T12:45
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Квентин Тарантино написал книгу "Cinema Speculation". Об этом сообщает Associated Press. Это нон-фикшн, посвященный фильму "Побег" и другим картинам 1970-х годов, оказавшим влияние на режиссера. Выпускающее книгу издательство описывает ее как сочетание "кинокритики, теории кино, репортажа и замечательной личной истории".Это не первый литературный опыт Тарантино. В прошлом году вышел его роман "Однажды в Голливуде", где знакомые по одноименному фильму постановщика персонажи раскрывались с новой стороны.Книга "Cinema Speculation" поступит в продажу в США 25 октября.
https://ria.ru/20220527/pooh-1791071021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, книги, квентин тарантино, знаменитости, звезды
Квентин Тарантино написал еще одну книгу
Квентин Тарантино написал книгу "Cinema Speculation"