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Запорожские власти попросили Россию восстановить мобильную связь в регионе - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/svyaz-1791835098.html
Запорожские власти попросили Россию восстановить мобильную связь в регионе
Запорожские власти попросили Россию восстановить мобильную связь в регионе - РИА Новости, 30.05.2022
Запорожские власти попросили Россию восстановить мобильную связь в регионе
Запорожская область просит РФ и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь, которую отключил Киев, заявил глава военно-гражданской... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:16
2022-05-30T18:31
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
в мире
мелитополь
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Запорожская область просит РФ и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь, которую отключил Киев, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий."После обеда нас отключили от мобильной связи. Тем самым разорвали отношения между людьми, которые могли общаться с "континентальной" Украиной, которая еще находится под киевским режимом. Это месть за то, что мы не встали на путь фашизма, что Мелитополь сегодня живет спокойной нормальной жизнью", - сказал Балицкий журналистам."Связь, которую нам выключили, мы будем восстанавливать, посредством того, что мы обращаемся к РФ, чтобы нам восстановили связь, зашли российские операторы. В ближайшее время мы надеемся, эта связь будет восстановлена", - добавил он.
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791643510.html
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запорожская область, россия, украина, в мире, мелитополь, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
18:16 30.05.2022 (обновлено: 18:31 30.05.2022)
 
Запорожские власти попросили Россию восстановить мобильную связь в регионе

Глава Запорожской ВГА Балицкий попросил Россию восстановить мобильную связь в регионе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Запорожская область просит РФ и российских мобильных операторов восстановить мобильную связь, которую отключил Киев, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"После обеда нас отключили от мобильной связи. Тем самым разорвали отношения между людьми, которые могли общаться с "континентальной" Украиной, которая еще находится под киевским режимом. Это месть за то, что мы не встали на путь фашизма, что Мелитополь сегодня живет спокойной нормальной жизнью", - сказал Балицкий журналистам.
"Связь, которую нам выключили, мы будем восстанавливать, посредством того, что мы обращаемся к РФ, чтобы нам восстановили связь, зашли российские операторы. В ближайшее время мы надеемся, эта связь будет восстановлена", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВ миреМелитопольЕвгений БалицкийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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