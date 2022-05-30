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При стрельбе на фестивале в США погиб один человек - РИА Новости, 30.05.2022
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При стрельбе на фестивале в США погиб один человек
При стрельбе на фестивале в США погиб один человек - РИА Новости, 30.05.2022
При стрельбе на фестивале в США погиб один человек
В результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан, сообщает местное бюро расследований. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T03:54
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. В результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан, сообщает местное бюро расследований.Уточняется, что все пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы.По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 26-летнего Скайлера Бакнера, который явился в офис шерифа с повинной.Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения, на котором присутствовало 1,5 тысячи человек. Свидетели, чьи слова приводит бюро, говорят, что сначала произошла ссора, а затем началась стрельба.
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в мире, вашингтон, сша, оклахома
03:54 30.05.2022 (обновлено: 09:47 30.05.2022)
 
При стрельбе на фестивале в США погиб один человек

При стрельбе на фестивале в США погиб один человек, подозреваемого задержали

© Фото : Oklahoma State Bureau of InvestigationПодозреваемый в стрельбе в Тафте, штат Оклахома
Подозреваемый в стрельбе в Тафте, штат Оклахома - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Oklahoma State Bureau of Investigation
Подозреваемый в стрельбе в Тафте, штат Оклахома
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. В результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан, сообщает местное бюро расследований.

"Подозреваемый в стрельбе в Тафте находится под стражей... Агенты Бюро расследований штата Оклахома ведут расследование после того, как восемь человек получили огнестрельные ранения на фестивале под открытым небом в Тафте, штат Оклахома. На данный момент один человек погиб и семеро ранены", — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что все пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы.
По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 26-летнего Скайлера Бакнера, который явился в офис шерифа с повинной.
Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения, на котором присутствовало 1,5 тысячи человек. Свидетели, чьи слова приводит бюро, говорят, что сначала произошла ссора, а затем началась стрельба.
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