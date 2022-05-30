https://ria.ru/20220530/strelba-1791633319.html

При стрельбе на фестивале в США погиб один человек

При стрельбе на фестивале в США погиб один человек - РИА Новости, 30.05.2022

При стрельбе на фестивале в США погиб один человек

В результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан, сообщает местное бюро расследований. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T03:54

2022-05-30T03:54

2022-05-30T09:47

в мире

вашингтон

сша

оклахома

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791651648_0:68:720:473_1920x0_80_0_0_925d5b56dabf15da279a2c263a276420.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. В результате стрельбы на фестивале в штате Оклахома погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан, сообщает местное бюро расследований.Уточняется, что все пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы.По данным ведомства, в совершении преступления подозревают 26-летнего Скайлера Бакнера, который явился в офис шерифа с повинной.Инцидент произошел на ежегодном мероприятии в честь Дня поминовения, на котором присутствовало 1,5 тысячи человек. Свидетели, чьи слова приводит бюро, говорят, что сначала произошла ссора, а затем началась стрельба.

https://ria.ru/20220528/oruzhie-1791353294.html

вашингтон

сша

оклахома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон, сша, оклахома