https://ria.ru/20220530/staroe-1790196093.html
Новинкам труба: россиян пытаются подсадить на подержанные гаджеты
Новинкам труба: россиян пытаются подсадить на подержанные гаджеты - РИА Новости, 30.05.2022
Новинкам труба: россиян пытаются подсадить на подержанные гаджеты
Многие торговые сети собираются организовать продажу подержанных смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Почему такое внимание к бывшей в употреблении... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T08:00
2022-05-30T08:00
2022-05-30T09:29
наука
технологии
apple
авито
samsung group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750904490_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_7a5e2779b7635a5784af4a0c325d938b.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Многие торговые сети собираются организовать продажу подержанных смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Почему такое внимание к бывшей в употреблении электронике и как теперь изменится этот рынок — в материале РИА Новости.Вторично использованныйСхема "трейд-ин", когда сдаете старое и получаете за это скидку на новое, действует в ретейле не первый год. Но особой популярностью она не пользовалась, люди неохотно несли подержанные гаджеты в магазины. Это было не очень выгодно: за относительно свежий смартфон с высокой остаточной стоимостью давали весьма скромную скидку.Не слишком охотно развивали услугу и сами продавцы. Этим маркетинговым инструментом активно пользовались в основном производители техники, часто из рекламных соображений — предлагали перейти на их продукцию, сдав аппарат конкурирующей организации. В "тучные" годы это был один из способов стимулирования продаж, действительно позволявший покупателю сэкономить. Но такие предложения практически исчезли после ковидного 2020-го: из-за микропроцессорного кризиса на рынке электроники возник дефицит.Полученное по "трейд-ин" обычно отправляли на переработку, но не всегда. Так, Apple занималась рефабом (англ. refurbished — "отремонтированный"). Б/у устройства приводили в товарный вид, а потом продавали. Причем часто меняли корпуса и аккумуляторы. Стоили такие гаджеты все равно достаточно дорого, зато попадали под гарантийную программу, хоть и ограниченную. Мелкие перекупщики и лавочники гарантию дают редко.Основной путь электроники на вторичный рынок — прямая продажа, когда продавец и покупатель находят друг друга в Сети. По данным "Авито", за первый квартал через этот сервис реализовали на 16 процентов больше смартфонов, чем год назад. И львиная доля — бывшие в употреблении.Поддержка спросаУстоявшаяся модель рынка б/у электроники пришла в движение, когда многие из производителей гаджетов из-за ограничений и проблем с логистикой приостановили поставки в Россию. Последствия этого уже ощущаются: складские запасы заканчиваются, а схема параллельного импорта еще не работает. И если реального дефицита в целом пока нет, то отдельные категории устройств уже приходится искать. Например, флагманские смартфоны Samsung, ноутбуки Mac или модные фены Dyson.Весной операторы мобильной связи и крупные ретейлеры наперегонки анонсировали планы продаж подержанной электроники, преимущественно смартфонов. По их задумке это обеспечит наполнение прилавков и поддержит пошатнувшийся спрос.В "Связном" оценивают оборот рынка подержанных смартфонов в 71 миллиард рублей — 7,5 миллиона трубок. И потенциал имеется: у каждого россиянина в среднем есть два — два с половиной устройства, которые можно реализовать.Как новыйВторичку операторы связи и ретейлеры представляют наравне с новыми устройствами — например, трубку, побывавшую уже в чьих-то руках, предлагают не только в розничных точках, но и на специально созданных разделах интернет-магазинов.Среди пионеров "нового старого" рынка — компания МТС: продажи стартовали одновременно в рознице и онлайн. Оператор сообщает, что в программе участвуют устройства из собственного центра послепродажного обслуживания розничной сети. Это гаджеты, которые вернули в течение двух недель, в неполной комплектации, с поврежденной упаковкой или без защитных пленок.Но рассчитывать на какие-то огромные скидки не приходится. Так, за модель Xiaomi Redmi Note 10S МТС просит 19 тысяч рублей, а абсолютно новый аппарат обойдется в 23-24 тысячи. При этом гарантия — от трех до шести месяцев, а не стандартный год. В отличие от тех же досок бесплатных объявлений, торговые сети почему-то не публикуют фотографии конкретных экземпляров, предпочитая выставлять промоснимки. В итоге реально оценить состояние б/у гаджета можно, только придя в магазин.У "Связного" другая схема. Ретейлер запустил продажу б/электроники вместе с организацией Smart Bazar. Партнеры предполагают оценивать качество подержанных гаджетов, выкупать их у физлиц, восстанавливать и перепродавать. Пока в программе только смартфоны. Если хотите продать, введите на сайте "Связного" технические характеристики, загрузите фото. Затем необходимо сходить с паспортом в ближайший магазин, где устройство и купят. Приобрести восстановленную технику тоже можно на сайте и получить курьером или самовывозом․Рынок не первой свежестиИ все-таки планы крупных сетей по наращиванию присутствия на рынке вторички вызывают у экспертов вопросы. Реально ли готов потребитель покупать б/у электронику в больших масштабах? И по какой цене? Ведь за сервис и гарантию приходится платить больше, если сравнивать аналогичное предложение от физического лица.Основатель сервиса UralCases.ru Никита Карповский не считает, что рынок подержанной техники с приходом официалов станет более цивилизованным.Сами же ведущие ретейлеры продажу б/у электроники (и не только ее) считают многообещающим направлением в России. Например, "Яндекс.Маркет" — крупнейший маркетплейс — в апреле развернул сбыт смартфонов и анонсировал подобную программу для других товаров. Компания сотрудничает с продавцами, у которых есть опыт работы на вторичном рынке, — в "Яндексе" называют это эффективным способом заместить часть ассортимента в нынешних условиях и помочь рынку безболезненно перестроиться под новые логистические цепочки.
https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html
https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790603971.html
https://ria.ru/20220525/tseny-1790716106.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750904490_0:0:2353:1765_1920x0_80_0_0_2b42a3e7cc49957b332a029db192c6f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, авито, samsung group
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Многие торговые сети собираются организовать продажу подержанных смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Почему такое внимание к бывшей в употреблении электронике и как теперь изменится этот рынок — в материале РИА Новости.
Вторично использованный
Схема "трейд-ин", когда сдаете старое и получаете за это скидку на новое, действует в ретейле не первый год. Но особой популярностью она не пользовалась, люди неохотно несли подержанные гаджеты в магазины. Это было не очень выгодно: за относительно свежий смартфон с высокой остаточной стоимостью давали весьма скромную скидку.
Не слишком охотно развивали услугу и сами продавцы. Этим маркетинговым инструментом активно пользовались в основном производители техники, часто из рекламных соображений — предлагали перейти на их продукцию, сдав аппарат конкурирующей организации. В "тучные" годы это был один из способов стимулирования продаж, действительно позволявший покупателю сэкономить. Но такие предложения практически исчезли после ковидного 2020-го: из-за микропроцессорного кризиса на рынке электроники возник дефицит.
Полученное по "трейд-ин" обычно отправляли на переработку, но не всегда. Так, Apple
занималась рефабом (англ. refurbished — "отремонтированный"). Б/у устройства приводили в товарный вид, а потом продавали. Причем часто меняли корпуса и аккумуляторы. Стоили такие гаджеты все равно достаточно дорого, зато попадали под гарантийную программу, хоть и ограниченную. Мелкие перекупщики и лавочники гарантию дают редко.
"Следует различать "трейд-ин" и скупку с дальнейшим приобретением нового мобильного устройства, — говорит Алиса Храмова, специалист по инновационным технологиям в торговле. — Некоторые сдают телефоны в небольшие полулегальные магазинчики. Там поломанные, с дефектами, но подающие признаки жизни устройства чинят и продают".
Основной путь электроники на вторичный рынок — прямая продажа, когда продавец и покупатель находят друг друга в Сети. По данным "Авито
", за первый квартал через этот сервис реализовали на 16 процентов больше смартфонов, чем год назад. И львиная доля — бывшие в употреблении.
Поддержка спроса
Устоявшаяся модель рынка б/у электроники пришла в движение, когда многие из производителей гаджетов из-за ограничений и проблем с логистикой приостановили поставки в Россию
. Последствия этого уже ощущаются: складские запасы заканчиваются, а схема параллельного импорта еще не работает. И если реального дефицита в целом пока нет, то отдельные категории устройств уже приходится искать. Например, флагманские смартфоны Samsung
, ноутбуки Mac или модные фены Dyson.
Весной операторы мобильной связи и крупные ретейлеры наперегонки анонсировали планы продаж подержанной электроники, преимущественно смартфонов. По их задумке это обеспечит наполнение прилавков и поддержит пошатнувшийся спрос.
"Мы видим большой потенциал роста в сегменте восстановленной цифровой техники, — рассказывает директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов. — Спрос на смартфоны перераспределился в средний ценовой сегмент, тогда как в прошлом году покупатели активнее приобретали устройства дороже 50 тысяч рублей. Новый формат продаж позволит нам удовлетворить тех клиентов, кто хочет пользоваться современными гаджетами, но не готов переплачивать".
В "Связном
" оценивают оборот рынка подержанных смартфонов в 71 миллиард рублей — 7,5 миллиона трубок. И потенциал имеется: у каждого россиянина в среднем есть два — два с половиной устройства, которые можно реализовать.
Как новый
Вторичку операторы связи и ретейлеры представляют наравне с новыми устройствами — например, трубку, побывавшую уже в чьих-то руках, предлагают не только в розничных точках, но и на специально созданных разделах интернет-магазинов.
Среди пионеров "нового старого" рынка — компания МТС
: продажи стартовали одновременно в рознице и онлайн. Оператор сообщает, что в программе участвуют устройства из собственного центра послепродажного обслуживания розничной сети. Это гаджеты, которые вернули в течение двух недель, в неполной комплектации, с поврежденной упаковкой или без защитных пленок.
Но рассчитывать на какие-то огромные скидки не приходится. Так, за модель Xiaomi Redmi Note 10S МТС просит 19 тысяч рублей, а абсолютно новый аппарат обойдется в 23-24 тысячи. При этом гарантия — от трех до шести месяцев, а не стандартный год. В отличие от тех же досок бесплатных объявлений, торговые сети почему-то не публикуют фотографии конкретных экземпляров, предпочитая выставлять промоснимки. В итоге реально оценить состояние б/у гаджета можно, только придя в магазин.
"С одной стороны, хорошо, что вторичный рынок электроники у нас станет более цивилизованным, — купить б/у смартфон или ноутбук в большой сети безопаснее, чем у частника, который никакой гарантии не дает. С другой — не стоит обольщаться: сетевики не будут досконально проверять устройство с рук. Они обращают внимание на внешний вид, царапины и потертости. А вот глубокая диагностика всегда — подчеркиваю, всегда — останется за клиентом. Не поленитесь прогнать бенчмарк и посмотреть матрицу: нет ли битых пикселей. Если даже новую электронику трудно вернуть продавцу без 14-дневной проверки качества, то, боюсь, претензии по поводу б/у только принесут много проблем покупателю", — предупреждает Анатолий Головков, владелец сервиса по ремонту компьютерной техники.
У "Связного" другая схема. Ретейлер запустил продажу б/электроники вместе с организацией Smart Bazar. Партнеры предполагают оценивать качество подержанных гаджетов, выкупать их у физлиц, восстанавливать и перепродавать. Пока в программе только смартфоны. Если хотите продать, введите на сайте "Связного" технические характеристики, загрузите фото. Затем необходимо сходить с паспортом в ближайший магазин, где устройство и купят. Приобрести восстановленную технику тоже можно на сайте и получить курьером или самовывозом․
Рынок не первой свежести
И все-таки планы крупных сетей по наращиванию присутствия на рынке вторички вызывают у экспертов вопросы. Реально ли готов потребитель покупать б/у электронику в больших масштабах? И по какой цене? Ведь за сервис и гарантию приходится платить больше, если сравнивать аналогичное предложение от физического лица.
"В долгосрочной перспективе возможен сценарий, когда ретейл займет львиную долю вторичного рынка, если вопрос с поставками не решится. Хотя уже сейчас это представляется мне маловероятным — параллельный импорт понемногу начинает работать, на прилавках полно новой техники. В любом случае задирать цены на вторичку не будут. Вернее, рынок придет в своеобразное равновесие между желанием продавца и возможностями потребителя. Рыночные законы не отметить", — рассуждает Сергей Баженов, генеральный директор компании "Клеверенс".
Основатель сервиса UralCases.ru Никита Карповский не считает, что рынок подержанной техники с приходом официалов станет более цивилизованным.
"Не вижу перспектив, — поясняет он. — Устройства в "трейд-ин" принимают за сущие копейки — даже почти новые и в идеальном состоянии. И не стоит забывать, что любой гаджет в идеальном состоянии при адекватной цене продастся за час или уйдет знакомому".
Сами же ведущие ретейлеры продажу б/у электроники (и не только ее) считают многообещающим направлением в России. Например, "Яндекс.Маркет
" — крупнейший маркетплейс — в апреле развернул сбыт смартфонов и анонсировал подобную программу для других товаров. Компания сотрудничает с продавцами, у которых есть опыт работы на вторичном рынке, — в "Яндексе
" называют это эффективным способом заместить часть ассортимента в нынешних условиях и помочь рынку безболезненно перестроиться под новые логистические цепочки.