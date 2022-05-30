https://ria.ru/20220530/staroe-1790196093.html

Новинкам труба: россиян пытаются подсадить на подержанные гаджеты

Новинкам труба: россиян пытаются подсадить на подержанные гаджеты - РИА Новости, 30.05.2022

Новинкам труба: россиян пытаются подсадить на подержанные гаджеты

Многие торговые сети собираются организовать продажу подержанных смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Почему такое внимание к бывшей в употреблении... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T08:00

2022-05-30T08:00

2022-05-30T09:29

наука

технологии

apple

авито

samsung group

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Многие торговые сети собираются организовать продажу подержанных смартфонов, ноутбуков и прочих гаджетов. Почему такое внимание к бывшей в употреблении электронике и как теперь изменится этот рынок — в материале РИА Новости.Вторично использованныйСхема "трейд-ин", когда сдаете старое и получаете за это скидку на новое, действует в ретейле не первый год. Но особой популярностью она не пользовалась, люди неохотно несли подержанные гаджеты в магазины. Это было не очень выгодно: за относительно свежий смартфон с высокой остаточной стоимостью давали весьма скромную скидку.Не слишком охотно развивали услугу и сами продавцы. Этим маркетинговым инструментом активно пользовались в основном производители техники, часто из рекламных соображений — предлагали перейти на их продукцию, сдав аппарат конкурирующей организации. В "тучные" годы это был один из способов стимулирования продаж, действительно позволявший покупателю сэкономить. Но такие предложения практически исчезли после ковидного 2020-го: из-за микропроцессорного кризиса на рынке электроники возник дефицит.Полученное по "трейд-ин" обычно отправляли на переработку, но не всегда. Так, Apple занималась рефабом (англ. refurbished — "отремонтированный"). Б/у устройства приводили в товарный вид, а потом продавали. Причем часто меняли корпуса и аккумуляторы. Стоили такие гаджеты все равно достаточно дорого, зато попадали под гарантийную программу, хоть и ограниченную. Мелкие перекупщики и лавочники гарантию дают редко.Основной путь электроники на вторичный рынок — прямая продажа, когда продавец и покупатель находят друг друга в Сети. По данным "Авито", за первый квартал через этот сервис реализовали на 16 процентов больше смартфонов, чем год назад. И львиная доля — бывшие в употреблении.Поддержка спросаУстоявшаяся модель рынка б/у электроники пришла в движение, когда многие из производителей гаджетов из-за ограничений и проблем с логистикой приостановили поставки в Россию. Последствия этого уже ощущаются: складские запасы заканчиваются, а схема параллельного импорта еще не работает. И если реального дефицита в целом пока нет, то отдельные категории устройств уже приходится искать. Например, флагманские смартфоны Samsung, ноутбуки Mac или модные фены Dyson.Весной операторы мобильной связи и крупные ретейлеры наперегонки анонсировали планы продаж подержанной электроники, преимущественно смартфонов. По их задумке это обеспечит наполнение прилавков и поддержит пошатнувшийся спрос.В "Связном" оценивают оборот рынка подержанных смартфонов в 71 миллиард рублей — 7,5 миллиона трубок. И потенциал имеется: у каждого россиянина в среднем есть два — два с половиной устройства, которые можно реализовать.Как новыйВторичку операторы связи и ретейлеры представляют наравне с новыми устройствами — например, трубку, побывавшую уже в чьих-то руках, предлагают не только в розничных точках, но и на специально созданных разделах интернет-магазинов.Среди пионеров "нового старого" рынка — компания МТС: продажи стартовали одновременно в рознице и онлайн. Оператор сообщает, что в программе участвуют устройства из собственного центра послепродажного обслуживания розничной сети. Это гаджеты, которые вернули в течение двух недель, в неполной комплектации, с поврежденной упаковкой или без защитных пленок.Но рассчитывать на какие-то огромные скидки не приходится. Так, за модель Xiaomi Redmi Note 10S МТС просит 19 тысяч рублей, а абсолютно новый аппарат обойдется в 23-24 тысячи. При этом гарантия — от трех до шести месяцев, а не стандартный год. В отличие от тех же досок бесплатных объявлений, торговые сети почему-то не публикуют фотографии конкретных экземпляров, предпочитая выставлять промоснимки. В итоге реально оценить состояние б/у гаджета можно, только придя в магазин.У "Связного" другая схема. Ретейлер запустил продажу б/электроники вместе с организацией Smart Bazar. Партнеры предполагают оценивать качество подержанных гаджетов, выкупать их у физлиц, восстанавливать и перепродавать. Пока в программе только смартфоны. Если хотите продать, введите на сайте "Связного" технические характеристики, загрузите фото. Затем необходимо сходить с паспортом в ближайший магазин, где устройство и купят. Приобрести восстановленную технику тоже можно на сайте и получить курьером или самовывозом․Рынок не первой свежестиИ все-таки планы крупных сетей по наращиванию присутствия на рынке вторички вызывают у экспертов вопросы. Реально ли готов потребитель покупать б/у электронику в больших масштабах? И по какой цене? Ведь за сервис и гарантию приходится платить больше, если сравнивать аналогичное предложение от физического лица.Основатель сервиса UralCases.ru Никита Карповский не считает, что рынок подержанной техники с приходом официалов станет более цивилизованным.Сами же ведущие ретейлеры продажу б/у электроники (и не только ее) считают многообещающим направлением в России. Например, "Яндекс.Маркет" — крупнейший маркетплейс — в апреле развернул сбыт смартфонов и анонсировал подобную программу для других товаров. Компания сотрудничает с продавцами, у которых есть опыт работы на вторичном рынке, — в "Яндексе" называют это эффективным способом заместить часть ассортимента в нынешних условиях и помочь рынку безболезненно перестроиться под новые логистические цепочки.

https://ria.ru/20220422/tseny-1784777734.html

https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790603971.html

https://ria.ru/20220525/tseny-1790716106.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, apple, авито, samsung group