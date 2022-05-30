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Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты - РИА Новости, 30.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220530/sony-1791705698.html
Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты
Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты - РИА Новости, 30.05.2022
Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты
В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Такое мнение высказал Тероши Симидзу, президент и главный... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:25
2022-05-30T12:25
наука
технологии
sony corporation
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Такое мнение высказал Тероши Симидзу, президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor.Топ-менеджер отметил, что через два года, к 2024-му, смартфоны превзойдут цифровые зеркальные фотокамеры при съемке фотографий. Это будет достигнуто благодаря сочетанию увеличению диафрагмы, новой структуры пикселей и продвинутой технологии искусственного интеллекта.К 2030-му, если индустрия будет следовать текущему курсу развития, смартфоны получат функции, которые пока доступны лишь профессиональным камерам — съемка роликов в 8K и сверхскоростная серийная съемка.В подразделении Sony готовятся к буму мобильной фотографии. К 2023 году планируется увеличить мощность смежных производств на 60 процентов и нарастить производство датчиков изображения для смартфонов.
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технологии, sony corporation
12:25 30.05.2022
 

Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Такое мнение высказал Тероши Симидзу, президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor.
Топ-менеджер отметил, что через два года, к 2024-му, смартфоны превзойдут цифровые зеркальные фотокамеры при съемке фотографий. Это будет достигнуто благодаря сочетанию увеличению диафрагмы, новой структуры пикселей и продвинутой технологии искусственного интеллекта.
К 2030-му, если индустрия будет следовать текущему курсу развития, смартфоны получат функции, которые пока доступны лишь профессиональным камерам — съемка роликов в 8K и сверхскоростная серийная съемка.
В подразделении Sony готовятся к буму мобильной фотографии. К 2023 году планируется увеличить мощность смежных производств на 60 процентов и нарастить производство датчиков изображения для смартфонов.
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