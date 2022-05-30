https://ria.ru/20220530/sony-1791705698.html

Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты

Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты - РИА Новости, 30.05.2022

Стало известно, когда смартфоны научатся снимать лучше, чем фотоаппараты

В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Такое мнение высказал Тероши Симидзу, президент и главный... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T12:25

2022-05-30T12:25

2022-05-30T12:25

наука

технологии

sony corporation

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В ближайшие годы смартфоны превзойдут классические фотоаппараты по качеству получаемых снимков. Такое мнение высказал Тероши Симидзу, президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor.Топ-менеджер отметил, что через два года, к 2024-му, смартфоны превзойдут цифровые зеркальные фотокамеры при съемке фотографий. Это будет достигнуто благодаря сочетанию увеличению диафрагмы, новой структуры пикселей и продвинутой технологии искусственного интеллекта.К 2030-му, если индустрия будет следовать текущему курсу развития, смартфоны получат функции, которые пока доступны лишь профессиональным камерам — съемка роликов в 8K и сверхскоростная серийная съемка.В подразделении Sony готовятся к буму мобильной фотографии. К 2023 году планируется увеличить мощность смежных производств на 60 процентов и нарастить производство датчиков изображения для смартфонов.

https://ria.ru/20220523/xiaomi-1790219526.html

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Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, sony corporation