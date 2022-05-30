Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира - РИА Новости, 30.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220530/sochi-1791831420.html
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира - РИА Новости, 30.05.2022
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира
Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:41
2022-05-30T18:41
туризм
сочи
санкт-петербург
аэропорт
новости - туризм
курение
туризм
полиция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_0:5:3025:1707_1920x0_80_0_0_4d6787c1c60a04becce07a2f1b2c77ed.jpg
СОЧИ, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.По данным ведомства, происшествие произошло поздним вечером воскресенья."Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть аэропорта Сочи 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как выяснилось, мужчина передумал лететь и в состоянии сильного нервного напряжения закурил в салоне самолета электронную сигарету", — говорится в релизе.Уточняется, что на пассажира был составлен административный протокол ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".
https://ria.ru/20220529/obman-1791485042.html
сочи
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785804593_296:0:3025:2047_1920x0_80_0_0_6c53ed3d5492af88a77d62cb9d6ee933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, санкт-петербург, аэропорт, новости - туризм, курение, туризм, полиция
18:41 30.05.2022
 
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира

В Сочи задержали пассажира, который закурил в самолете из-за аэрофобии

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСамолет Ан-148-100Е, выполняющий специальный рейс из Анкары, с российским летчиком Константином Ярошенко на борту в небе на аэропортом Сочи
Самолет Ан-148-100Е, выполняющий специальный рейс из Анкары, с российским летчиком Константином Ярошенко на борту в небе на аэропортом Сочи - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
По данным ведомства, происшествие произошло поздним вечером воскресенья.
"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть аэропорта Сочи 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как выяснилось, мужчина передумал лететь и в состоянии сильного нервного напряжения закурил в салоне самолета электронную сигарету", — говорится в релизе.
Уточняется, что на пассажира был составлен административный протокол ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 03:15Туризм
Туристов предупредили о новых схемах "отпускных мошенников"
 
ТуризмСочиСанкт-ПетербургАэропортНовости - ТуризмКурениеТуризмПолиция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала