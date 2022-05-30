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В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира - РИА Новости, 30.05.2022
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира
Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:41
2022-05-30T18:41
2022-05-30T18:41
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СОЧИ, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.По данным ведомства, происшествие произошло поздним вечером воскресенья."Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть аэропорта Сочи 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как выяснилось, мужчина передумал лететь и в состоянии сильного нервного напряжения закурил в салоне самолета электронную сигарету", — говорится в релизе.Уточняется, что на пассажира был составлен административный протокол ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, санкт-петербург, аэропорт, новости - туризм, курение, туризм, полиция
В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира
В Сочи задержали пассажира, который закурил в самолете из-за аэрофобии
СОЧИ, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
По данным ведомства, происшествие произошло поздним вечером воскресенья.
"Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть аэропорта Сочи 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как выяснилось, мужчина передумал лететь и в состоянии сильного нервного напряжения закурил в салоне самолета электронную сигарету", — говорится в релизе.
Уточняется, что на пассажира был составлен административный протокол ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".