https://ria.ru/20220530/sochi-1791831420.html

В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира

В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира - РИА Новости, 30.05.2022

В Сочи задержали закурившего в самолете пассажира

Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:41

2022-05-30T18:41

2022-05-30T18:41

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СОЧИ, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали пассажира, который, испугавшись полета, закурил электронную сигарету на борту, сообщает пресс-служба Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.По данным ведомства, происшествие произошло поздним вечером воскресенья."Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть аэропорта Сочи 39-летнего жителя Санкт-Петербурга. Как выяснилось, мужчина передумал лететь и в состоянии сильного нервного напряжения закурил в салоне самолета электронную сигарету", — говорится в релизе.Уточняется, что на пассажира был составлен административный протокол ст. 6.24 КоАП РФ "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

сочи, санкт-петербург, аэропорт, новости - туризм, курение, туризм, полиция