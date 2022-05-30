https://ria.ru/20220530/shtrafy-1791665783.html
ФССП начала взыскивать штрафы с Google и Meta*
ФССП начала взыскивать штрафы с Google и Meta* - РИА Новости, 30.05.2022
ФССП начала взыскивать штрафы с Google и Meta*
Российские судебные приставы начали взыскивать с американских IT-гигантов Google и Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) штрафы на 17 миллионов... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:44
2022-05-30T10:44
2022-05-30T10:51
технологии
россия
google
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские судебные приставы начали взыскивать с американских IT-гигантов Google и Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) штрафы на 17 миллионов рублей, свидетельствует информация из Банка данных ФССП РФ.Так, согласно информации на сайте ведомства в разделе "Банк данных исполнительных производств", на Google 24 мая было возбуждено новое исполнительное производство, в рамках которого компания должна оплатить 4 миллиона рублей.В отношении компании Meta* возбуждено сразу три исполнительных производства от 17 мая на 13 миллионов рублей.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220421/google-1784668048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, google, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
10:44 30.05.2022 (обновлено: 10:51 30.05.2022)
ФССП начала взыскивать штрафы с Google и Meta*
ФССП начала взыскивать 17 миллионов рублей по штрафам с Google и Meta*