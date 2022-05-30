https://ria.ru/20220530/shtrafy-1791665783.html

ФССП начала взыскивать штрафы с Google и Meta*

ФССП начала взыскивать штрафы с Google и Meta* - РИА Новости, 30.05.2022

ФССП начала взыскивать штрафы с Google и Meta*

Российские судебные приставы начали взыскивать с американских IT-гигантов Google и Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) штрафы на 17 миллионов... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:44

2022-05-30T10:44

2022-05-30T10:51

технологии

россия

google

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские судебные приставы начали взыскивать с американских IT-гигантов Google и Meta* (признана экстремистской и запрещена в РФ) штрафы на 17 миллионов рублей, свидетельствует информация из Банка данных ФССП РФ.Так, согласно информации на сайте ведомства в разделе "Банк данных исполнительных производств", на Google 24 мая было возбуждено новое исполнительное производство, в рамках которого компания должна оплатить 4 миллиона рублей.В отношении компании Meta* возбуждено сразу три исполнительных производства от 17 мая на 13 миллионов рублей.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220421/google-1784668048.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, google, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)