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Землю ожидает метеорный шторм с тысячами метеоров в час

Землю ожидает метеорный шторм с тысячами метеоров в час - РИА Новости, 30.05.2022

Землю ожидает метеорный шторм с тысячами метеоров в час

Интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли 31 мая, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T07:09

2022-05-30T07:09

2022-05-30T10:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Интенсивный метеорный дождь с пролетом нескольких тысяч метеоров в час ожидает жителей Земли 31 мая, сообщил РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.Лучше всего поток будет виден в западном полушарии Земли, в Северной Америке, отметил ученый. Он добавил, что сейчас есть несколько версий времени начала шторма — он может начаться ближе к восьми утра по московскому времени.Метеорный поток Тау-Геркулиды интересен тем, что его предсказали после открытия родительской кометы — 73P/Schwassmann–Wachmann 3 (или, коротко — комета SW3), обанруженной 2 мая 1930 года А. Швассманом и А.А. Вахманом (обсерватория Гамбурга). Период обращения кометы – 8,5 лет."Поток был отнесен к слабоактивным и неинтересным, если бы не распад кометы SW3 в 1995 году. В декабре наблюдения показали, что ядро кометы распалось на четыре, как минимум, крупных фрагмента. К 2006 году, в процессе очередного прохождения кометы через Перигелий, удалось зафиксировать более 65 фрагментов кометы. Анализ траектории этих обломков, а также общее моделирование поведения облака этих обломков с учетом возмущения, прежде всего, влияния Юпитера, позволило исследователям еще в 2005 году предсказать всплеск активности метеорного потока в 2022 и 2049 годах", — пояснил Якушечкин.Радиант (воображаемая точка, из которой, визуально, вылетают метеоры) представляет собой большую область неба, предположительно, в западной части созвездия Волопаса, примерно в восьми градусах к северо-западу от яркой звезды Арктур (альфа Волопаса). Для европейской части России Артур зайдет за горизонт в районе 4:45-5:00 (мск), поэтому желательно начать наблюдения с полуночи, когда предполагаемый радиант окажется достаточно высоко над горизонтом.В основном ожидаются слабые и неяркие метеоры, это связано с небольшой скоростью входа метеороидов и частиц в атмосферу, поэтому желательно избежать городской засветки, предупредил Якушечкин. Астроном заверил, что Луна не помешает наблюдениям, так как новолуние состоится 30 мая.Помимо основного поля обломков, орбиту Земли пересекут еще два шлейфа обломков кометы SW3, эти явления произойдут на несколько часов раньше, и позже основных событий. Поэтому, считает эксперт, шанс увидеть в ночь с 30 на 31 мая метеорный шторм есть и у россиян.

https://ria.ru/20220526/stantsiya-1790967215.html

https://ria.ru/20220522/kosmos-1788999892.html

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космос - риа наука, земля, александр якушечкин, симферополь, луна