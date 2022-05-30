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Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка - РИА Новости, 30.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791664435.html
Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка
Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка - РИА Новости, 30.05.2022
Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка
Украинские силовики обстреливают жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T10:41
2022-05-30T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
владимир путин
луганская народная республика
донбасс
россия
северодонецк
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли."Сидел и курил, сидели два солдата со мной на лавочке. Взрыв произошел у соседнего дома. Они попадали на землю, а я пытался капюшоном накрыть голову и рукой прикрыл голову, слава Богу", - рассказал журналистам мирный житель, раненный в руку в результате обстрела.По словам военнослужащих, находившихся на месте обстрела, украинские войска открыли огонь по жилому двору из танка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html
луганская народная республика
донбасс
россия
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в мире, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, россия, северодонецк
10:41 30.05.2022
 
Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка

Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка, один человек получил ранение

© РИА НовостиДома в Северодонецке
Дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Дома в Северодонецке. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2022
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"Сидел и курил, сидели два солдата со мной на лавочке. Взрыв произошел у соседнего дома. Они попадали на землю, а я пытался капюшоном накрыть голову и рукой прикрыл голову, слава Богу", - рассказал журналистам мирный житель, раненный в руку в результате обстрела.
По словам военнослужащих, находившихся на месте обстрела, украинские войска открыли огонь по жилому двору из танка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Житель пригорода Северодонецка рассказал о тюрьме и пыточной в городском аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
10:13Специальная военная операция на Украине
Житель пригорода Северодонецка рассказал о пыточной в аэропорту
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИван ФилипоненкоВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаДонбассРоссияСеверодонецк
 
 
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