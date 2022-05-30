https://ria.ru/20220530/severodonetsk-1791664435.html

Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка

Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка - РИА Новости, 30.05.2022

Украинские войска обстреливают жилые районы Северодонецка

Украинские силовики обстреливают жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T10:41

2022-05-30T10:41

2022-05-30T10:41

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

владимир путин

луганская народная республика

донбасс

россия

северодонецк

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреливают жилые районы Северодонецка, который перешел под контроль ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что силы Народной милиции Луганской народной республики при поддержке Вооруженных сил России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке в Донбассе и заняли плацдарм в городе. По его словам, украинские силовики прячутся в жилых застройках Северодонецка и ведут огонь по жилым районам, из которых уже отошли."Сидел и курил, сидели два солдата со мной на лавочке. Взрыв произошел у соседнего дома. Они попадали на землю, а я пытался капюшоном накрыть голову и рукой прикрыл голову, слава Богу", - рассказал журналистам мирный житель, раненный в руку в результате обстрела.По словам военнослужащих, находившихся на месте обстрела, украинские войска открыли огонь по жилому двору из танка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html

луганская народная республика

донбасс

россия

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, иван филипоненко, владимир путин, луганская народная республика, донбасс, россия, северодонецк