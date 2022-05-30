https://ria.ru/20220530/semya-1791752049.html

На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей

На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2022

На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей

Для помощи молодым семьям в Амурской области выделили 38 миллионов рублей, эти деньги пойдут на социальные выплаты, которые можно будет использовать на... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T14:32

2022-05-30T14:32

2022-05-30T14:32

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Для помощи молодым семьям в Амурской области выделили 38 миллионов рублей, эти деньги пойдут на социальные выплаты, которые можно будет использовать на погашение долга по ипотечному кредиту, покупку и строительство жилья, сообщает правительство Приамурья.Как уточняется, улучшить жилищные условия получатели выплат должны в течение семи месяцев."Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поддержка семей для нас остаётся в приоритете. Социальная выплата – весомая помощь для молодых семей. В этом году на эти цели направили 38 миллионов рублей. Это позволило помочь 29 семьям", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство региона.Социальные выплаты на улучшение жилищных условий выдаются в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области".В 2021 году такую помощь получили 36 амурских семей, на это было выделено почти 35,5 миллиона рублей, в 2020-м – 99 молодых семей, в 2019-м – 48.

https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html

https://ria.ru/20220527/shkola-1791132521.html

амурская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, василий орлов (губернатор), амурская область