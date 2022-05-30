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На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2022
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Амурская область
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На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей
На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей - РИА Новости, 30.05.2022
На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей
Для помощи молодым семьям в Амурской области выделили 38 миллионов рублей, эти деньги пойдут на социальные выплаты, которые можно будет использовать на... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T14:32
2022-05-30T14:32
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Для помощи молодым семьям в Амурской области выделили 38 миллионов рублей, эти деньги пойдут на социальные выплаты, которые можно будет использовать на погашение долга по ипотечному кредиту, покупку и строительство жилья, сообщает правительство Приамурья.Как уточняется, улучшить жилищные условия получатели выплат должны в течение семи месяцев."Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поддержка семей для нас остаётся в приоритете. Социальная выплата – весомая помощь для молодых семей. В этом году на эти цели направили 38 миллионов рублей. Это позволило помочь 29 семьям", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство региона.Социальные выплаты на улучшение жилищных условий выдаются в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области".В 2021 году такую помощь получили 36 амурских семей, на это было выделено почти 35,5 миллиона рублей, в 2020-м – 99 молодых семей, в 2019-м – 48.
https://ria.ru/20220527/zemlya-1791138669.html
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общество, василий орлов (губернатор), амурская область
14:32 30.05.2022
 
На помощь молодым семьям в Приамурье выделили 38 миллионов рублей

На помощь молодым семьям в Амурской области выделили 38 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Для помощи молодым семьям в Амурской области выделили 38 миллионов рублей, эти деньги пойдут на социальные выплаты, которые можно будет использовать на погашение долга по ипотечному кредиту, покупку и строительство жилья, сообщает правительство Приамурья.
Как уточняется, улучшить жилищные условия получатели выплат должны в течение семи месяцев.
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"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, поддержка семей для нас остаётся в приоритете. Социальная выплата – весомая помощь для молодых семей. В этом году на эти цели направили 38 миллионов рублей. Это позволило помочь 29 семьям", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, его цитирует правительство региона.
Социальные выплаты на улучшение жилищных условий выдаются в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области".
В 2021 году такую помощь получили 36 амурских семей, на это было выделено почти 35,5 миллиона рублей, в 2020-м – 99 молодых семей, в 2019-м – 48.
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Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)Амурская область
 
 
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