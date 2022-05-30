https://ria.ru/20220530/rutube-1791636647.html
Аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, показало исследование МТС
Аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, показало исследование МТС - РИА Новости, 30.05.2022
Аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, показало исследование МТС
Российские пользователи начали регистрироваться на платформе RuTube: прирост в апреле по сравнению с февралем составил 28 процентов, трафик подскочил в 11 раз,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T06:52
2022-05-30T06:52
2022-05-30T07:43
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские пользователи начали регистрироваться на платформе RuTube: прирост в апреле по сравнению с февралем составил 28 процентов, трафик подскочил в 11 раз, при этом количество уникальных пользователей на YouTube не изменилось, показало исследование сотового оператора МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Количество пользователей видеохостинга Vimeo снизилось на 14 процентов в апреле по сравнению с февралем, а трафик сократился на треть.Число пользователей Twitch, напротив, выросло на шесть процентов, трафик всей платформы — на 13 процентов.
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06:52 30.05.2022 (обновлено: 07:43 30.05.2022)
Аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, показало исследование МТС
МТС: аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, трафик подскочил в 11 раз
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские пользователи начали регистрироваться на платформе RuTube: прирост в апреле по сравнению с февралем составил 28 процентов, трафик подскочил в 11 раз, при этом количество уникальных пользователей на YouTube не изменилось, показало исследование сотового оператора МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"Big Data МТС проанализировала количество уникальных пользователей и трафик на платформах RuTube
, YouTube, Vimeo и Twitch в феврале и апреле 2022 года. Высокие темпы роста показала платформа RuTube: количество пользователей с февраля по апрель выросло на 28 процентов, при этом объем трафика увеличился в 11 раз. Количество уникальных пользователей YouTube остается стабильным, одновременно трафик в апреле вырос на 20 процентов по сравнению с показателями февраля", — выяснили специалисты.
Количество пользователей видеохостинга Vimeo снизилось на 14 процентов в апреле по сравнению с февралем, а трафик сократился на треть.
Число пользователей Twitch, напротив, выросло на шесть процентов, трафик всей платформы — на 13 процентов.