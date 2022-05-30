https://ria.ru/20220530/rutube-1791636647.html

Аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, показало исследование МТС

Аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, показало исследование МТС - РИА Новости, 30.05.2022

Аудитория RuTube выросла в апреле почти на треть, показало исследование МТС

Российские пользователи начали регистрироваться на платформе RuTube: прирост в апреле по сравнению с февралем составил 28 процентов, трафик подскочил в 11 раз,... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T06:52

2022-05-30T06:52

2022-05-30T07:43

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Российские пользователи начали регистрироваться на платформе RuTube: прирост в апреле по сравнению с февралем составил 28 процентов, трафик подскочил в 11 раз, при этом количество уникальных пользователей на YouTube не изменилось, показало исследование сотового оператора МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Количество пользователей видеохостинга Vimeo снизилось на 14 процентов в апреле по сравнению с февралем, а трафик сократился на треть.Число пользователей Twitch, напротив, выросло на шесть процентов, трафик всей платформы — на 13 процентов.

https://ria.ru/20220513/rutube-1788397923.html

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2022

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технологии, rutube, youtube, общество, россия, москва, мтс