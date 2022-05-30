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На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке - РИА Новости, 30.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220530/ruffalo-1791822088.html
На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке
На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке - РИА Новости, 30.05.2022
На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке
Марк Руффало и HBO оказались в центре судебного разбирательства. Иск подали жители американского города, где в 2019 году проходили съемки сериала "Я знаю, что... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:40
2022-05-30T17:40
культура
новости культуры
кино и сериалы
марк руффало
hbo
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Марк Руффало и HBO оказались в центре судебного разбирательства. Иск подали жители американского города, где в 2019 году проходили съемки сериала "Я знаю, что это правда", пишет TMZ.Местные утверждают, что пострадали по вине создателей проекта. Одна из локаций шоу — автосалон, который по сценарию сожгли. Истцы говорят, что съемочная площадка была "пороховой бочкой" из-за хранившихся там керосина, мазута и других легковоспламеняющихся материалов. Они также указали, что огонь повредил их дома, а сами они подверглись воздействию токсинов и канцерогенов. В качестве компенсации соседи требуют миллионы долларов. В HBO иск не прокомментировали.Марк Руффало известен широкой аудитории по роли Брюса Бэннера (Халк) в киновселенной Marvel. Сериал "Я знаю, что это правда" вышел в мае 2020 года. Руффало исполнил в нем две главные роли — он сыграл близнецов, один из которых болел шизофренией. За эту работу актер получил "Золотой глобус". Также артист выступил в качестве исполнительного продюсера шоу.
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новости культуры, кино и сериалы, марк руффало, hbo
17:40 30.05.2022
 
На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке

На звезду Marvel Марка Руффало и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма режиссера Джосса Уидона "Мстители" в Москве
Премьера фильма режиссера Джосса Уидона Мстители в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Марк Руффало и HBO оказались в центре судебного разбирательства. Иск подали жители американского города, где в 2019 году проходили съемки сериала "Я знаю, что это правда", пишет TMZ.
Местные утверждают, что пострадали по вине создателей проекта. Одна из локаций шоу — автосалон, который по сценарию сожгли. Истцы говорят, что съемочная площадка была "пороховой бочкой" из-за хранившихся там керосина, мазута и других легковоспламеняющихся материалов.
Они также указали, что огонь повредил их дома, а сами они подверглись воздействию токсинов и канцерогенов. В качестве компенсации соседи требуют миллионы долларов.
В HBO иск не прокомментировали.
Марк Руффало известен широкой аудитории по роли Брюса Бэннера (Халк) в киновселенной Marvel.
Сериал "Я знаю, что это правда" вышел в мае 2020 года. Руффало исполнил в нем две главные роли — он сыграл близнецов, один из которых болел шизофренией. За эту работу актер получил "Золотой глобус". Также артист выступил в качестве исполнительного продюсера шоу.
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