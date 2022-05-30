https://ria.ru/20220530/ruffalo-1791822088.html

На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке

На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке - РИА Новости, 30.05.2022

На звезду Marvel и HBO подали в суд из-за пожара на съемочной площадке

Марк Руффало и HBO оказались в центре судебного разбирательства. Иск подали жители американского города, где в 2019 году проходили съемки сериала "Я знаю, что... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T17:40

2022-05-30T17:40

2022-05-30T17:40

культура

новости культуры

кино и сериалы

марк руффало

hbo

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Марк Руффало и HBO оказались в центре судебного разбирательства. Иск подали жители американского города, где в 2019 году проходили съемки сериала "Я знаю, что это правда", пишет TMZ.Местные утверждают, что пострадали по вине создателей проекта. Одна из локаций шоу — автосалон, который по сценарию сожгли. Истцы говорят, что съемочная площадка была "пороховой бочкой" из-за хранившихся там керосина, мазута и других легковоспламеняющихся материалов. Они также указали, что огонь повредил их дома, а сами они подверглись воздействию токсинов и канцерогенов. В качестве компенсации соседи требуют миллионы долларов. В HBO иск не прокомментировали.Марк Руффало известен широкой аудитории по роли Брюса Бэннера (Халк) в киновселенной Marvel. Сериал "Я знаю, что это правда" вышел в мае 2020 года. Руффало исполнил в нем две главные роли — он сыграл близнецов, один из которых болел шизофренией. За эту работу актер получил "Золотой глобус". Также артист выступил в качестве исполнительного продюсера шоу.

https://ria.ru/20220524/thor-1790434562.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, марк руффало, hbo