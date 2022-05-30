https://ria.ru/20220530/rossiya-1791778088.html

В Совфеде призвали пересмотреть участие России в международных организациях

В Совфеде призвали пересмотреть участие России в международных организациях - РИА Новости, 30.05.2022

В Совфеде призвали пересмотреть участие России в международных организациях

России следует проанализировать целесообразность участия в международных организациях, где нет равноправного диалога с Москвой, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T15:38

2022-05-30T15:38

2022-05-30T16:19

сергей цеков

россия

политика

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. России следует проанализировать целесообразность участия в международных организациях, где нет равноправного диалога с Москвой, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда, сенатор от Крыма Сергей Цеков.Западные страны подвергли критике специальную военную операцию России на Украине. В результате Москва приняла решение о выходе из Совета Европы, ПАСЕ, ряда других международных организаций."России надо проанализировать целесообразность своего участия в международных организациях, где она не может на равных отстаивать свои позиции", - сказал Цеков. Сенатор подчеркнул, что речь идет о тех организациях, которые не ведут политику на равных, которые пытаются навязывать РФ свою точку зрения, свое видение развития нашей страны, свои принципы, в том числе и лже-демократии."Нам надо подумать, стоит ли в этих организациях вообще работать или избавиться от них, потому что мы понимаем, что они несамостоятельные, изначально настроены враждебно по отношению к России, то есть это организации, которые объединяют не равные государства, равных партнеров, а которые являются по своей сути русофобскими, русоненавистническими. И мы там пытаемся с ними чего-то… Пусть они избавятся сначала от русофобии и русоненавистничества", - отметил он.По словам Цекова, Россия может вести совместную работу только на равных. Политик пояснил, что речь не идет о какой-то конкретной организации. "Над каждой (такой международной) организацией надо серьезно думать и серьезно рассуждать. Суть этой организации - как она работает и есть от нее действительно толк для нас или нет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220528/rossiya-1791128815.html

https://ria.ru/20220527/vznosy-1791014164.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей цеков, россия, политика, совет федерации рф