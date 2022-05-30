https://ria.ru/20220530/roskosmos-1791881689.html
"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску
"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску - РИА Новости, 30.05.2022
"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску
"Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:14
2022-05-30T21:14
2022-05-30T21:14
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_0:53:1080:661_1920x0_80_0_0_46467131c2acdfbeb30141eed7ddb3c0.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить Научно-энергетический модуль к запуску в качестве первого ее элемента, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно", - сказал Рогозин в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ."По научно-энергетическому модулю мы договорились (с правительством РФ - ред.), так что не будем ждать окончания эскизного проекта российской орбитальной служебной станции", - добавил он.Рогозин пояснил, что модуль НЭМ находится в высокой степени готовности, и его можно на рубеже 2024-2025 года на Международную космическую станцию. Однако делать этого Россия не будет, так как смысла в этом нет, учитывая скорое завершение эксплуатации станции.Правительство, по словам Рогозина, согласилось с предложениями госкорпорации, и сейчас ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит соответствующие документы.
https://ria.ru/20220528/kosmos-1791383941.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174808_46:0:1003:718_1920x0_80_0_0_05aa22608cebfa257216d49336eee258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин
"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску
Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин сообщил о начале подготовки НЭМ к запуску
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить Научно-энергетический модуль к запуску в качестве первого ее элемента, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно", - сказал Рогозин в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
"По научно-энергетическому модулю мы договорились (с правительством РФ
- ред.), так что не будем ждать окончания эскизного проекта российской орбитальной служебной станции", - добавил он.
Рогозин пояснил, что модуль НЭМ находится в высокой степени готовности, и его можно на рубеже 2024-2025 года на Международную космическую станцию
. Однако делать этого Россия не будет, так как смысла в этом нет, учитывая скорое завершение эксплуатации станции.
Правительство, по словам Рогозина, согласилось с предложениями госкорпорации, и сейчас ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит соответствующие документы.