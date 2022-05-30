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"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску - РИА Новости, 30.05.2022
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"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску
"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску - РИА Новости, 30.05.2022
"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску
"Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T21:14
2022-05-30T21:14
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить Научно-энергетический модуль к запуску в качестве первого ее элемента, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно", - сказал Рогозин в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ."По научно-энергетическому модулю мы договорились (с правительством РФ - ред.), так что не будем ждать окончания эскизного проекта российской орбитальной служебной станции", - добавил он.Рогозин пояснил, что модуль НЭМ находится в высокой степени готовности, и его можно на рубеже 2024-2025 года на Международную космическую станцию. Однако делать этого Россия не будет, так как смысла в этом нет, учитывая скорое завершение эксплуатации станции.Правительство, по словам Рогозина, согласилось с предложениями госкорпорации, и сейчас ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит соответствующие документы.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин
21:14 30.05.2022
 
"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску

Гендиректор "Роскосмоса" Рогозин сообщил о начале подготовки НЭМ к запуску

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить Научно-энергетический модуль к запуску в качестве первого ее элемента, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно", - сказал Рогозин в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ.
"По научно-энергетическому модулю мы договорились (с правительством РФ - ред.), так что не будем ждать окончания эскизного проекта российской орбитальной служебной станции", - добавил он.
Рогозин пояснил, что модуль НЭМ находится в высокой степени готовности, и его можно на рубеже 2024-2025 года на Международную космическую станцию. Однако делать этого Россия не будет, так как смысла в этом нет, учитывая скорое завершение эксплуатации станции.
Правительство, по словам Рогозина, согласилось с предложениями госкорпорации, и сейчас ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит соответствующие документы.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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