https://ria.ru/20220530/roskosmos-1791881689.html

"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску

"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску - РИА Новости, 30.05.2022

"Роскосмос" готовит НЭМ к запуску

"Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T21:14

2022-05-30T21:14

2022-05-30T21:14

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Роскосмос" не будет дожидаться окончания эскизного проектирования новой российской орбитальной служебной станции, а будет заранее готовить Научно-энергетический модуль к запуску в качестве первого ее элемента, сообщил в понедельник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Что там надо сделать, я объясню. Нужен дополнительный модуль к нему, к НЭМу, который будет внутри себя иметь силовые гиродины, позволяющие удерживать эту конструкцию на орбите. Мы это, видимо, начнем делать немедленно", - сказал Рогозин в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ."По научно-энергетическому модулю мы договорились (с правительством РФ - ред.), так что не будем ждать окончания эскизного проекта российской орбитальной служебной станции", - добавил он.Рогозин пояснил, что модуль НЭМ находится в высокой степени готовности, и его можно на рубеже 2024-2025 года на Международную космическую станцию. Однако делать этого Россия не будет, так как смысла в этом нет, учитывая скорое завершение эксплуатации станции.Правительство, по словам Рогозина, согласилось с предложениями госкорпорации, и сейчас ракетно-космическая корпорация "Энергия" готовит соответствующие документы.

https://ria.ru/20220528/kosmos-1791383941.html

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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин