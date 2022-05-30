Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"
Дмитрий Рогозин: вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме
Стенд госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Технические вузы на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР будут включены в "Созвездие "Роскосмоса" - консорциум опорных технических вузов - партнеров "Роскосмоса", сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Однозначно - да. Как только граница военных действий немного подвинется, мы обязательно в течение этого лета, к 1 сентября эту работу завершим", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.
Сейчас в перечне насчитывается 18 образовательных организаций, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. В дальнейшем опорные университеты будут приглашены к участию в Космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса".
Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", объединение ведущих вузов в консорциум даст синергетический эффект и позволит приумножить усилия участников в части подготовки высококвалифицированных кадров, развития научного и технологического потенциала ракетно-космической отрасли.