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Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса" - РИА Новости, 30.05.2022
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Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"
Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса" - РИА Новости, 30.05.2022
Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"
Технические вузы на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР будут включены в "Созвездие "Роскосмоса" - консорциум опорных технических вузов - партнеров... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T19:04
2022-05-30T19:04
космос - риа наука
роскосмос
ситуация в днр и лнр
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Технические вузы на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР будут включены в "Созвездие "Роскосмоса" - консорциум опорных технических вузов - партнеров "Роскосмоса", сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Сейчас в перечне насчитывается 18 образовательных организаций, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. В дальнейшем опорные университеты будут приглашены к участию в Космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса".Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", объединение ведущих вузов в консорциум даст синергетический эффект и позволит приумножить усилия участников в части подготовки высококвалифицированных кадров, развития научного и технологического потенциала ракетно-космической отрасли.
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космос - риа наука, роскосмос, ситуация в днр и лнр, дмитрий рогозин
19:04 30.05.2022
 
Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"

Дмитрий Рогозин: вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме
Стенд госкорпорации Роскосмос на Международном военно-техническом форуме - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Роскосмос" на Международном военно-техническом форуме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Технические вузы на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР будут включены в "Созвездие "Роскосмоса" - консорциум опорных технических вузов - партнеров "Роскосмоса", сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Однозначно - да. Как только граница военных действий немного подвинется, мы обязательно в течение этого лета, к 1 сентября эту работу завершим", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.
Сейчас в перечне насчитывается 18 образовательных организаций, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. В дальнейшем опорные университеты будут приглашены к участию в Космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса".
Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", объединение ведущих вузов в консорциум даст синергетический эффект и позволит приумножить усилия участников в части подготовки высококвалифицированных кадров, развития научного и технологического потенциала ракетно-космической отрасли.
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 14:09
В Минобрнауки сообщили об открытии кафедр российских вузов в Донбассе
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий Рогозин
 
 
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