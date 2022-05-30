https://ria.ru/20220530/rogozin-1791859002.html

Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"

Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса" - РИА Новости, 30.05.2022

Вузы в освобожденных районах Донбасса включат в "Созвездие "Роскосмоса"

Технические вузы на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР будут включены в "Созвездие "Роскосмоса" - консорциум опорных технических вузов - партнеров... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T19:04

2022-05-30T19:04

2022-05-30T19:04

космос - риа наука

роскосмос

ситуация в днр и лнр

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Технические вузы на освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР будут включены в "Созвездие "Роскосмоса" - консорциум опорных технических вузов - партнеров "Роскосмоса", сообщил в понедельник журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Сейчас в перечне насчитывается 18 образовательных организаций, оказывающих наибольшее влияние на развитие образовательного и научного потенциала ракетно-космической отрасли. В дальнейшем опорные университеты будут приглашены к участию в Космическом научно-образовательном инновационном консорциуме "Созвездие Роскосмоса".Как уточнили в пресс-службе "Роскосмоса", объединение ведущих вузов в консорциум даст синергетический эффект и позволит приумножить усилия участников в части подготовки высококвалифицированных кадров, развития научного и технологического потенциала ракетно-космической отрасли.

https://ria.ru/20220519/vuzy-1789464932.html

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космос - риа наука, роскосмос, ситуация в днр и лнр, дмитрий рогозин