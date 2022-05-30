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"Белавиа" отменяет рейсы из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов - РИА Новости, 30.05.2022
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Туризм
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"Белавиа" отменяет рейсы из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов
"Белавиа" отменяет рейсы из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов - РИА Новости, 30.05.2022
"Белавиа" отменяет рейсы из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов
Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что отменяет рейсы в Тель-Авив из-за отказа израильской стороны в обслуживании самолетов. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T12:50
2022-05-30T13:20
тель-авив
белавиа
белоруссия
израиль
игорь чергинец
космос - риа наука
минск
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что отменяет рейсы в Тель-Авив из-за отказа израильской стороны в обслуживании самолетов."Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив. Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию с технической посадкой в Баку", - говорится в сообщении на сайте компании.В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года."На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", – приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании Игоря Чергинца. Чергинец также подчеркнул, что с момента приостановления полетов в Тель-Авив в феврале авиакомпания предпринимала все возможные меры для возобновления рейсов.Авиакомпания "Белавиа" выполняла регулярные полеты из Минска в Тель-Авив, начиная с 1996 года. Прямые полеты были приостановлены в конце февраля в связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации на фоне проведения российской военной спецоперации на Украине. С конца февраля начался новый этап расширения западных санкций в отношении Белоруссии из-за поддержки Минском российской военной спецоперации.
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тель-авив, белавиа, белоруссия, израиль, игорь чергинец, космос - риа наука, минск, в мире, новости - туризм
12:50 30.05.2022 (обновлено: 13:20 30.05.2022)
 
"Белавиа" отменяет рейсы из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов

"Белавиа" отменила рейсы в Тель-Авив из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет белорусской авиакомпании "Белавиа"
Самолет белорусской авиакомпании Белавиа - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что отменяет рейсы в Тель-Авив из-за отказа израильской стороны в обслуживании самолетов.
"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив. Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию с технической посадкой в Баку", - говорится в сообщении на сайте компании.
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В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года.
"На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", – приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании Игоря Чергинца. Чергинец также подчеркнул, что с момента приостановления полетов в Тель-Авив в феврале авиакомпания предпринимала все возможные меры для возобновления рейсов.
Авиакомпания "Белавиа" выполняла регулярные полеты из Минска в Тель-Авив, начиная с 1996 года. Прямые полеты были приостановлены в конце февраля в связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации на фоне проведения российской военной спецоперации на Украине. С конца февраля начался новый этап расширения западных санкций в отношении Белоруссии из-за поддержки Минском российской военной спецоперации.
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