12:50 30.05.2022 (обновлено: 13:20 30.05.2022)
"Белавиа" отменяет рейсы из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов
"Белавиа" отменила рейсы в Тель-Авив из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа". Архивное фото
МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что отменяет рейсы в Тель-Авив из-за отказа израильской стороны в обслуживании самолетов.
"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив. Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию с технической посадкой в Баку", - говорится в сообщении на сайте компании.
В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года.
"На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление", – приводятся в сообщении слова генерального директора авиакомпании Игоря Чергинца. Чергинец также подчеркнул, что с момента приостановления полетов в Тель-Авив в феврале авиакомпания предпринимала все возможные меры для возобновления рейсов.
Авиакомпания "Белавиа" выполняла регулярные полеты из Минска в Тель-Авив, начиная с 1996 года. Прямые полеты были приостановлены в конце февраля в связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации на фоне проведения российской военной спецоперации на Украине. С конца февраля начался новый этап расширения западных санкций в отношении Белоруссии из-за поддержки Минском российской военной спецоперации.