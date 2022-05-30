Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее
Анастасию Решетову раскритиковали за слишком облегающий образ в Пушкинском музее
© Фото : @volkonskaya.reshetovaАнастасия Решетова
© Фото : @volkonskaya.reshetova
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее. Девушка позировала в бежевом образе, который, хоть и закрывал все части тела, был слишком облегающим и акцентировал внимание на изгибах фигуры. В комментариях ей напомнили, что она приняла ислам.
"В исламе так одеваться нельзя", "Ох уж эти накладки на попу, не дают мне покоя", "А разве в исламе разрешено надевать настолько облегающие платья?" – отметили подписчики.
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Другие пользователи решили, что девушка слишком любуется собой на фотографиях.
"Пришла в музей только для фоток и самолюбования", "Когда не разбираешься абсолютно в искусстве", "На выставке Ван Гога я главный экспонат", – заявили в комментариях.
В отношениях с Тимати у Решетовой родился ребенок, которого назвали Ратмиром. Также у репера есть дочь Алиса от Алены Шишковой.
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