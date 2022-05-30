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Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее - РИА Новости, 30.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220530/reshetova-1791779889.html
Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее
Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее - РИА Новости, 30.05.2022
Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее
Экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее. Девушка позировала в бежевом образе, который, хоть и закрывал все... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:37
2022-05-30T18:37
шоубиз
знаменитости
анастасия решетова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее. Девушка позировала в бежевом образе, который, хоть и закрывал все части тела, был слишком облегающим и акцентировал внимание на изгибах фигуры. В комментариях ей напомнили, что она приняла ислам.Другие пользователи решили, что девушка слишком любуется собой на фотографиях.В отношениях с Тимати у Решетовой родился ребенок, которого назвали Ратмиром. Также у репера есть дочь Алиса от Алены Шишковой.
https://ria.ru/20211006/reshetova-1753332457.html
https://ria.ru/20220530/uspenskaya-1791741485.html
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знаменитости, анастасия решетова, шоу-бизнес
18:37 30.05.2022
 
Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее

Анастасию Решетову раскритиковали за слишком облегающий образ в Пушкинском музее

© Фото : @volkonskaya.reshetovaАнастасия Решетова
Анастасия Решетова - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© Фото : @volkonskaya.reshetova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее. Девушка позировала в бежевом образе, который, хоть и закрывал все части тела, был слишком облегающим и акцентировал внимание на изгибах фигуры. В комментариях ей напомнили, что она приняла ислам.

"В исламе так одеваться нельзя", "Ох уж эти накладки на попу, не дают мне покоя", "А разве в исламе разрешено надевать настолько облегающие платья?" – отметили подписчики.

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Другие пользователи решили, что девушка слишком любуется собой на фотографиях.

"Пришла в музей только для фоток и самолюбования", "Когда не разбираешься абсолютно в искусстве", "На выставке Ван Гога я главный экспонат", – заявили в комментариях.

В отношениях с Тимати у Решетовой родился ребенок, которого назвали Ратмиром. Также у репера есть дочь Алиса от Алены Шишковой.
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