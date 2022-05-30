https://ria.ru/20220530/reshetova-1791779889.html

Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее

Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее - РИА Новости, 30.05.2022

Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее

Экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее. Девушка позировала в бежевом образе, который, хоть и закрывал все... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:37

2022-05-30T18:37

2022-05-30T18:37

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анастасия решетова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Экс-возлюбленную Тимати Анастасию Решетову раскритиковали за фотосессию в Пушкинском музее. Девушка позировала в бежевом образе, который, хоть и закрывал все части тела, был слишком облегающим и акцентировал внимание на изгибах фигуры. В комментариях ей напомнили, что она приняла ислам.Другие пользователи решили, что девушка слишком любуется собой на фотографиях.В отношениях с Тимати у Решетовой родился ребенок, которого назвали Ратмиром. Также у репера есть дочь Алиса от Алены Шишковой.

https://ria.ru/20211006/reshetova-1753332457.html

https://ria.ru/20220530/uspenskaya-1791741485.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия решетова, шоу-бизнес