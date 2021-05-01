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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210501/reshetova-1730728266.html
Тимати оценил фото Решетовой в свадебном платье
Тимати оценил фото Решетовой в свадебном платье
Модель и телеведущая Анастасия Решетова разместила в Instagram снимок, на котором позирует в белоснежном платье в греческом стиле, напоминающем свадебное. РИА Новости, 01.05.2021
2021-05-01T01:51
2021-05-01T01:51
шоу "холостяк"
шоубиз
анастасия решетова
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Модель и телеведущая Анастасия Решетова разместила в Instagram снимок, на котором позирует в белоснежном платье в греческом стиле, напоминающем свадебное.Снимок, по мнению пользователей, получился очень эффектным. "Красивая", "Огонь", "Превосходно", — написали подписчики.Оценил кадр и экс-возлюбленный Анастасии — рэпер, предприниматель и главный герой нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ Тимати (Тимур Юнусов). Он поставил под публикацией "лайк", что вообще-то делает редко. Однако многих пользователей больше заинтересовал эмодзи в виде розы, которым сопроводила фотографию Решетова. Все-таки этот цветок — главный символ шоу.Его вручают тем участницам, которые больше всех понравились герою. Из-за этого некоторые предположили, что для модели подготовили в проекте секретную роль. Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами шоу и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".
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шоу "холостяк", анастасия решетова, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)

Тимати оценил фото Решетовой в свадебном платье

01:51 01.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Модель и телеведущая Анастасия Решетова разместила в Instagram снимок, на котором позирует в белоснежном платье в греческом стиле, напоминающем свадебное.
© Фото : volkonskaya.reshetova Скрин страницы модели Анастасии Решетовой
Скрин страницы модели Анастасии Решетовой - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : volkonskaya.reshetova
Скрин страницы модели Анастасии Решетовой
Снимок, по мнению пользователей, получился очень эффектным. "Красивая", "Огонь", "Превосходно", — написали подписчики.
Оценил кадр и экс-возлюбленный Анастасии — рэпер, предприниматель и главный герой нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ Тимати (Тимур Юнусов). Он поставил под публикацией "лайк", что вообще-то делает редко.
Однако многих пользователей больше заинтересовал эмодзи в виде розы, которым сопроводила фотографию Решетова. Все-таки этот цветок — главный символ шоу.
Его вручают тем участницам, которые больше всех понравились герою. Из-за этого некоторые предположили, что для модели подготовили в проекте секретную роль.

"Посыл "Холостяку", "Финал очевиден", "Победительница "Холостяка", "Настя в этом платье появится в последней серии "Холостяка", "Самая лучшая пара Тимати и Настя", — прокомментировали снимок подписчики.

Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами шоу и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".
Рэп-исполнитель Тимати - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 19:04Шоубиз
В Сети обсуждают свидание Тимати, которое не вошло в эфир "Холостяка"
 
ШоубизШоу "Холостяк"Анастасия РешетоваШоу-бизнесЗнаменитостизвездыТимати (Тимур Юнусов)
 
 
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