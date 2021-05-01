https://ria.ru/20210501/reshetova-1730728266.html

Тимати оценил фото Решетовой в свадебном платье

Тимати оценил фото Решетовой в свадебном платье

Модель и телеведущая Анастасия Решетова разместила в Instagram снимок, на котором позирует в белоснежном платье в греческом стиле, напоминающем свадебное. РИА Новости, 01.05.2021

2021-05-01T01:51

2021-05-01T01:51

2021-05-01T01:51

шоу "холостяк"

шоубиз

анастасия решетова

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Модель и телеведущая Анастасия Решетова разместила в Instagram снимок, на котором позирует в белоснежном платье в греческом стиле, напоминающем свадебное.Снимок, по мнению пользователей, получился очень эффектным. "Красивая", "Огонь", "Превосходно", — написали подписчики.Оценил кадр и экс-возлюбленный Анастасии — рэпер, предприниматель и главный герой нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ Тимати (Тимур Юнусов). Он поставил под публикацией "лайк", что вообще-то делает редко. Однако многих пользователей больше заинтересовал эмодзи в виде розы, которым сопроводила фотографию Решетова. Все-таки этот цветок — главный символ шоу.Его вручают тем участницам, которые больше всех понравились герою. Из-за этого некоторые предположили, что для модели подготовили в проекте секретную роль. Премьера нового сезона "Холостяка" состоялась 14 марта. В тот же день Тимати познакомился с участницами шоу и пообещал подарить зрителям "самый большой спектр совершенно разных эмоций".

https://ria.ru/20210413/timati-1728085749.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу "холостяк", анастасия решетова, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)