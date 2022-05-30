https://ria.ru/20220530/relikviya-1791870710.html
Из нью-йоркской церкви похитили золотую реликвию за два миллиона долларов
Из нью-йоркской церкви похитили золотую реликвию за два миллиона долларов - РИА Новости, 30.05.2022
Из нью-йоркской церкви похитили золотую реликвию за два миллиона долларов
Неизвестные похитили из церкви Святого Августина в Нью-Йорке золотую реликвию стоимостью 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в полиции города. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T20:02
2022-05-30T20:02
2022-05-30T20:09
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НЬЮ-ЙОРК, 30 мая - РИА Новости. Неизвестные похитили из церкви Святого Августина в Нью-Йорке золотую реликвию стоимостью 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в полиции города.Департамент полиции Нью-Йорка просит общественность помочь в сборе информации о краже со взломом."В полицию поступило сообщение о том, что в период примерно с 18.30 26 мая 16.00 28 мая алтарь в римско-католической церкви Святого Августина, расположенной по адресу Шестая Авеню, дом 116, был вскрыт. Была изъята скиния из чистого 18-каратного золота с драгоценными камнями", - отметили в полицейском управлении.Там указали, что "приблизительная стоимость скинии составляет 2 миллиона долларов".Также была повреждена статуя ангела. Отмечается, что ее обезглавили.
https://ria.ru/20220322/bazilika-1779438273.html
https://ria.ru/20220527/shreder-1791146485.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, происшествия
20:02 30.05.2022 (обновлено: 20:09 30.05.2022)
Из нью-йоркской церкви похитили золотую реликвию за два миллиона долларов
Из церкви Святого Августина в Нью-Йорке похитили золотую реликвию за два миллиона долларов
НЬЮ-ЙОРК, 30 мая - РИА Новости. Неизвестные похитили из церкви Святого Августина в Нью-Йорке золотую реликвию стоимостью 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в полиции города.
Департамент полиции Нью-Йорка
просит общественность помочь в сборе информации о краже со взломом.
"В полицию поступило сообщение о том, что в период примерно с 18.30 26 мая 16.00 28 мая алтарь в римско-католической церкви Святого Августина, расположенной по адресу Шестая Авеню, дом 116, был вскрыт. Была изъята скиния из чистого 18-каратного золота с драгоценными камнями", - отметили в полицейском управлении.
Там указали, что "приблизительная стоимость скинии составляет 2 миллиона долларов".
Также была повреждена статуя ангела. Отмечается, что ее обезглавили.