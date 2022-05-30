https://ria.ru/20220530/referendum-1791891236.html
Глава Южной Осетии приостановил указ о референдуме о присоединении к России
Глава Южной Осетии приостановил указ о референдуме о присоединении к России - РИА Новости, 30.05.2022
Глава Южной Осетии приостановил указ о референдуме о присоединении к России
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России. РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T22:16
2022-05-30T22:16
2022-05-30T23:17
политика
россия
южная осетия
алан гаглоев
анатолий бибилов
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России.Он отметил, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил провести консультации с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с этим процессом.Гаглоев подчеркнул, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо.Решение принято на основании статьи 51 Конституции Республики Южная Осетия и части второй статьи 12 конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия".Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Он ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами — это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов также утверждал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, южная осетия, алан гаглоев, анатолий бибилов
22:16 30.05.2022 (обновлено: 23:17 30.05.2022)
Глава Южной Осетии приостановил указ о референдуме о присоединении к России
Глава Южной Осетии Гаглоев приостановил указ о референдуме по вхождению в состав России
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России.
Он отметил, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил провести консультации с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с этим процессом.
Гаглоев подчеркнул, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо.
Решение принято на основании статьи 51 Конституции Республики Южная Осетия и части второй статьи 12 конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия".
Указ о проведении референдума 17 июля был подписан бывшим президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым
во время его предвыборной кампании на пост главы республики. Он ранее заявлял РИА Новости, что его инициатива о проведении всенародного голосования по этому вопросу не была связана с желанием набрать очки перед выборами — это шаг на пути к "стратегической цели" народа. Бибилов также утверждал, что возможность воплотить эту цель у Цхинвала была еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией
по результатам референдума, однако тогда она не была реализована.