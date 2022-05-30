https://ria.ru/20220530/razminirovanie-1791896472.html

Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022

Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские Вооруженные силы и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,5 тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T23:03

2022-05-30T23:03

2022-05-30T23:08

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,5 тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 581,94 гектара", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за последние сутки проверено почти 120 гектаров. По словам Мизинцева, также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и около 10 километров дорог."Обнаружено и обезврежено 12 685 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 131", - рассказал Мизинцев.

https://ria.ru/20220524/mariupol-1790453979.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, донецкая народная республика