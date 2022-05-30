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Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220530/razminirovanie-1791896472.html
Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.05.2022
Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские Вооруженные силы и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,5 тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник на брифинге... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T23:03
2022-05-30T23:08
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,5 тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 581,94 гектара", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что за последние сутки проверено почти 120 гектаров. По словам Мизинцева, также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и около 10 километров дорог."Обнаружено и обезврежено 12 685 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 131", - рассказал Мизинцев.
https://ria.ru/20220524/mariupol-1790453979.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы рф, донецкая народная республика
23:03 30.05.2022 (обновлено: 23:08 30.05.2022)
 
Отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские отряды разминирования проверили более 2,5 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий проводит разминирование территории завода "Азовсталь"
Российский военнослужащий проводит разминирование территории завода Азовсталь - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российский военнослужащий проводит разминирование территории завода "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы и спасатели проверили в ходе разминирования более 2,5 тысяч гектаров территории в ДНР и ЛНР, сообщил в понедельник на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2 581,94 гектара", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что за последние сутки проверено почти 120 гектаров. По словам Мизинцева, также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, один мост и около 10 километров дорог.
"Обнаружено и обезврежено 12 685 взрывоопасных предметов, из них за сутки – 131", - рассказал Мизинцев.
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 17:28Специальная военная операция на Украине
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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