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США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден - РИА Новости, 30.05.2022
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США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден
США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден - РИА Новости, 30.05.2022
США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России, сообщило агентство РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T16:32
2022-05-30T17:42
в мире
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России, сообщило агентство Reuters.Это высказывание главы государства прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.Байден 21 мая подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму почти до 40 миллиардов.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире
16:32 30.05.2022 (обновлено: 17:42 30.05.2022)
 
США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России, заявил Байден

Президент Байден заявил, что США не будут поставлять Киеву способные достичь России ракеты

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России, сообщило агентство Reuters.
Это высказывание главы государства прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.
Байден 21 мая подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму почти до 40 миллиардов.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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