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Путин выразил соболезнования Болсонару из-за последствий ливней в Бразилии
Путин выразил соболезнования Болсонару из-за последствий ливней в Бразилии - РИА Новости, 30.05.2022
Путин выразил соболезнования Болсонару из-за последствий ливней в Бразилии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с трагическими последствиями наводнений в этой стране,... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T17:37
2022-05-30T17:37
2022-05-30T17:37
бразилия
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владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару в связи с трагическими последствиями наводнений в этой стране, соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.По меньшей мере 35 человек погибли в результате ливней в крупной городской агломерации Ресифи в штате Пернамбуку на востоке Бразилии."Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями ливней и наводнений в северо-восточных штатах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в соболезнованиях.
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бразилия, в мире, владимир путин, россия, ресифи
Путин выразил соболезнования Болсонару из-за последствий ливней в Бразилии
Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Болсонару из-за последствий ливней